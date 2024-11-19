Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW

Подробности о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении сообщили утром 19 ноября в Институте изучения войны (ISW).

Враг продолжает атаковать на севере Харьковщины в районе Волчанска и Старицы, однако – безуспешно. Тем временем, по данным российских источников, две небольшие украинские ДРГ пытались прорваться в Белгородскую область.

«Российские блогеры утверждали, что удары российских беспилотников отразили две небольшие украинские диверсионно-разведывательные группы с одним БТР, пытавшимся пересечь международную границу у Журавлевки Белгородской области (сразу за границей от Высокой Яруги) 17 ноября», – уточнили аналитики.

Также, по данным Института изучения войны, оккупанты продвинулись на Купящине.

«Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, но якобы записанные 13 ноября, показывают, как украинские силы берут российских пленных на улице Дзержинского в восточном Купянске, указывает на то, что российские войска продвинулись в этом районе, вероятно, примерно 13 ноября», – добавили аналитики.

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