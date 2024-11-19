Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно

О темпах эвакуации из Купянского и Боровского направления проинформировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего, начиная с мая этого года из населённых пунктов Купянщины и Боровщины вывезли больше 20 тысяч людей, три тысячи из них – дети, уточнил начальник ХОВА.

«Сейчас ежедневно из Купянского направления выезжает около 100 человек. И только за последние 1,5 месяца мы вывезли почти три тысячи человек. На левом берегу остается небольшое количество людей, если брать по городу Купянск – это около 150 человек. Там мы не можем обеспечивать ни постоянное прохождение отопительного сезона, там нет электроснабжения и водоснабжения, в том числе. По Боровскому направлению также тяжело. Оттуда идет у нас эвакуация, вывезли 120 детей по населенному пункту», – сказал Синегубов.

В Боровой, по его данным, остаются еще несколько семей с детьми, которых также должны эвакуировать в безопасные места. Также Синегубов напомнил, что в населенном пункте продолжается обязательная эвакуация и для всего взрослого населения.