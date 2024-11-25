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Эвакуация на Харьковщине: Синегубов озвучил актуальные цифры (видео)

Общество 19:54   25.11.2024
Елена Нагорная
Эвакуация на Харьковщине: Синегубов озвучил актуальные цифры (видео) Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Из населенных пунктов Купянского района, откуда была объявлена эвакуация, вывезли меньше половины людей, из Боровской громады — больше половины, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По Купянскому направлению мы вывезли уже почти 5 тысяч человек, остается еще 7300, — отметил Синегубов. — Я имею в виду громады и населенные пункты этого района. Вывезли 260 детей, еще три ребенка остаются. Продолжаем работу по их эвакуации. Боровское направление так же для нас очень важно. Оттуда мы вывезли почти 2,5 тысячи человек и 2300 еще остаются. Детей там нет, потому что 116 семей мы вывезли оттуда».

Напомним, принудительную эвакуацию детей с семьями объявили из 28 населенных пунктов Боровской громады. Такое решение приняли 13 ноября на заседании Совета обороны области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из населенных пунктов Купянского района, откуда была объявлена эвакуация, вывезли меньше половины людей, из Боровской громады — больше половины".