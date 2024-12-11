Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове
Глава ХОВА Олег Синегубов продолжает сообщать новые подробности о создании подземной больницы в Харькове.
Как сообщил Синегубов в эфире нацмарафона, это медучреждение под землей сможет одновременно принять две тысячи пациентов. Также он отметил, что больница будет двухуровневой.
«Там будут и операционные, вся абсолютно диагностика, которая сможет предоставлять услуги в самых экстремальных условиях, которые имели в 2022, 2023, 2024 годах на Харьковщине. Уже приступаем к реализации этого проекта», – сказал Синегубов.
Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов продолжает сообщать новые подробности о создании подземной больницы в Харькове.".