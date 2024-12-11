Live
  • Ср 11.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.61
  • EUR 43.82

Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове

Общество 15:40   11.12.2024
Виктория Яковенко
Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове Фото: Kostyantyn/google.com

Глава ХОВА Олег Синегубов продолжает сообщать новые подробности о создании подземной больницы в Харькове.

Как сообщил Синегубов в эфире нацмарафона, это медучреждение под землей сможет одновременно принять две тысячи пациентов. Также он отметил, что больница будет двухуровневой.

«Там будут и операционные, вся абсолютно диагностика, которая сможет предоставлять услуги в самых экстремальных условиях, которые имели в 2022, 2023, 2024 годах на Харьковщине. Уже приступаем к реализации этого проекта», – сказал Синегубов.

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
11.12.2024, 14:50
Новости Харькова — главное за 11.12: 19 раненых, какие дома снесут в городе
Новости Харькова — главное за 11.12: 19 раненых, какие дома снесут в городе
11.12.2024, 16:53
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
Без газа останутся жители одного из районов Харькова в четверг: адреса
11.12.2024, 13:18
«Африканский корпус» воюет севере Харьковщины – подробности от командира ВСУ
«Африканский корпус» воюет севере Харьковщины – подробности от командира ВСУ
11.12.2024, 11:43
Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00
Семь боев идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: ГШ на 16:00
11.12.2024, 16:50

Новости по теме:

13:04
Подземная больница в Харькове: какой будет площадь медучреждения (видео)
18:01
Укрытие за 385 млн грн запланировали в больнице Харькова: где возьмут деньги
14:35
МСЭК ликвидируют: что создадут на Харьковщине взамен и куда переведут персонал
10:50
Укрытие на более 400 человек строят в медучреждении на Харьковщине (фото)
13:26
В больнице умер майор полиции, который был ранен из-за обстрела Харькова 1.11

Вы читали новость: «Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов продолжает сообщать новые подробности о создании подземной больницы в Харькове.".