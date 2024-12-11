Две тысячи человек одновременно сможет принять подземная больница в Харькове

Глава ХОВА Олег Синегубов продолжает сообщать новые подробности о создании подземной больницы в Харькове.

Как сообщил Синегубов в эфире нацмарафона, это медучреждение под землей сможет одновременно принять две тысячи пациентов. Также он отметил, что больница будет двухуровневой.

«Там будут и операционные, вся абсолютно диагностика, которая сможет предоставлять услуги в самых экстремальных условиях, которые имели в 2022, 2023, 2024 годах на Харьковщине. Уже приступаем к реализации этого проекта», – сказал Синегубов.

Напомним, 25 ноября Синегубов впервые публично сообщил, что подземный медицинский комплекс построят на базе Харьковской областной клинической больницы. По его данным, при разработке проекта учли опыт Израиля и других стран, имевших военные конфликты. Больница будет занимать под землей 15 тысяч квадратных метров.