Подземную школу откроют в Харькове в январе, а метрошколу могут расширить
О планах развития «подземного образования» в Харькове рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».
Деменко сообщила подробности о процессе создания подземных школ и новых классов в метро уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. 17 декабря он с рабочим визитом посетил Харьков. Деменко сказала, что в областном центре сейчас строят еще шесть подземных школ. Работы в одной из них — уже на финальной стадии.
«Одну будем завершать, и с 13 января уже начнем там учиться, и еще пять строим», — проинформировала директор департамента образования.
Также подземные классы могут появиться на еще одной станции метро в Харькове. Этот вопрос обсуждают с международными партнерами.
«Вчера работали с ЮНИСЕФ и предложили им еще на одной станции, чтобы они нам помогли построить. Потому что на [станции метро им. Александра] Масельского мы сейчас открыли с 1 сентября четыре локации: нам строил ЮНИСЕФ, обустраивали немцы», — сообщила Деменко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Деменко, Лубинец, метрошкола, новости Харькова, образование, подземная школа, строительство, школа;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 11:52;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах развития «подземного образования» в Харькове рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив»".