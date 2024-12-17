Подземную школу откроют в Харькове в январе, а метрошколу могут расширить

О планах развития «подземного образования» в Харькове рассказала директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив».

Деменко сообщила подробности о процессе создания подземных школ и новых классов в метро уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. 17 декабря он с рабочим визитом посетил Харьков. Деменко сказала, что в областном центре сейчас строят еще шесть подземных школ. Работы в одной из них — уже на финальной стадии.

«Одну будем завершать, и с 13 января уже начнем там учиться, и еще пять строим», — проинформировала директор департамента образования.

Также подземные классы могут появиться на еще одной станции метро в Харькове. Этот вопрос обсуждают с международными партнерами.

«Вчера работали с ЮНИСЕФ и предложили им еще на одной станции, чтобы они нам помогли построить. Потому что на [станции метро им. Александра] Масельского мы сейчас открыли с 1 сентября четыре локации: нам строил ЮНИСЕФ, обустраивали немцы», — сообщила Деменко.

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