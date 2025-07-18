На Купянском направлении идет атака россиян — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Сколько атак произошло на Харьковщине с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.
На Купянском направлении продолжается атака оккупантов в районе Степовой Новоселовки.
От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько атак произошло на Харьковщине с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".