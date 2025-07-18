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На Купянском направлении идет атака россиян — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:45   18.07.2025
Виктория Яковенко
На Купянском направлении идет атака россиян — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Сколько атак произошло на Харьковщине с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении продолжается атака оккупантов в районе Степовой Новоселовки.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько атак произошло на Харьковщине с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".