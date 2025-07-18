На Купянском направлении идет атака россиян — Генштаб ВСУ на 16:00

Сколько атак произошло на Харьковщине с начала суток, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Красное Первое.

На Купянском направлении продолжается атака оккупантов в районе Степовой Новоселовки.

От огня вражеской артиллерии и минометов пострадала Тимофеевка в Харьковской области.