На Куп’янському напрямку триває атака росіян – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Скільки атак сталося на Харківщині від початку добу, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку триває атака окупантів в районі Степової Новоселівки.
Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка на Харківщині.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 16:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки атак сталося на Харківщині від початку добу, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".