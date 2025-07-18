На Куп’янському напрямку триває атака росіян – Генштаб ЗСУ на 16:00

Скільки атак сталося на Харківщині від початку добу, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку триває атака окупантів в районі Степової Новоселівки.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка на Харківщині.