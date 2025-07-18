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На Куп’янському напрямку триває атака росіян – Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:45   18.07.2025
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку триває атака росіян – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Скільки атак сталося на Харківщині від початку добу, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку триває атака окупантів в районі Степової Новоселівки.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка на Харківщині.

Читайте також: “РФ починає формувати на Харківщині те, про що говорив Путін” – Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 16:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скільки атак сталося на Харківщині від початку добу, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".