Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории

27 августа в Украине – День сала. В этот день 1783 года состоялся первый полет шарльера. В 1831-м капитуляцией Варшавы завершилось Ноябрьское восстание поляков против российских захватчиков. В 1856-м родился украинский поэт Иван Франко. В 1955-м вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса. В 1991-м провозгласила независимость Молдова.

Праздники и памятные даты 27 августа

27 августа в Украине – День сала.

В мире – Всемирный день против искоренения видов, Международный день бокса (в 2021 году его перенесли с 22 июля на 27 августа по решению Международной ассоциации бокса, День независимости Республики Молдова).

Также отмечают: Международный день лотереи, Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага», День любителей бананов.

27 августа в истории

27 августа 1783 года состоялся первый полет шарльера – это одна из разновидностей аэростата. Его наполняют не нагретым воздухом, а одним из газов, которые легче воздуха.

Для первых полетов использовали водород. Изобретателем такого варианта воздухоплавательного средства стал французский физик, профессор Жак Шарль (в честь которого аэростат и назвали шарльером). Он работал над механизмом совместно с братьями Робер. Чтобы водород не выходил из оболочки аэростата слишком быстро, ее создали из легкой шелковой ткани, смоченной раствором каучука в скипидаре. Первый полет состоялся без пассажиров – аэростат запустили на Марсовом поле в Париже. Уже 1 декабря того же года Шарль сам поднялся в воздух вместе с одним из братьев-конструкторов – Николя-Луи Робером. В дальнейшем трио изобретателей создало более сложный аэростат, уже напоминавший по форме дирижабль. На нем удалось преодолеть расстояние 186 км – в воздухе аппарат находился почти 7 часов.

27 августа 1831 года Варшава капитулировала перед российским войском, что стало окончательным поражением перспективного Ноябрьского восстания 1830-1831 годов. Протест в Польше, в то время входившей в состав Российской империи, возник на фоне слухов о том, что польское войско отправят подавлять Июльскую революцию во Франции. 29 ноября повстанцы напали на дворец брата российского императора — польского наместника и казармы российских войск, захватили городской арсенал и начали вооружать народ. Начало событий было очень обнадеживающим – наместник скрылся, Варшаву повстанцы захватили почти сразу. Однако в дальнейшем сами лидеры восстания стали путаться в своих целях, а их решения не отвечали требованиям улицы. Эти внутренние «метания» продолжались, пока россияне, оправившись, не ввели на территорию Польши значительное количество войск. Штурм Варшавы начался в конце лета 1831 года, и 27 августа город капитулировал. Сейм, революционное правительство и остатки польской армии пересекли границы Австрии и Пруссии, где их интернировали. Россияне, конечно, не простили полякам попытки вырваться из империи: уже в 1832 году вышел так называемый «Органический устав Царства Польского». Этим документом российский император отменил действовавшую с 1815 года конституцию и объявил Царство Польское неотделимой частью России.

27 августа 1856 года родился украинский поэт, политик и общественный деятель Иван Франко.

Несмотря на то, что его биографию подробно учат в школе, Украинский институт национальной памяти нашел ряд малоизвестных фактов о Франко. В течение 40 лет своей творческой жизни он выпускал новое произведение раз в каждые два дня, а каждый год издавал пять – шесть книг. Франко также стал первым профессиональным украинским писателем, не имеющим «официальной» работы, а зарабатывавшим именно писательством. Поэт знал 14 языков и писал произведения, кроме украинского, на польском, немецком и других. Он также переводил на украинский с 48 языков, в том числе восточных.

«Учась в гимназии, проявлял феноменальные способности: мог почти дословно пересказать рассказ учителей на занятиях. Тогда же собрал огромную библиотеку из более чем 500 томов. Был скромным и неразговорчивым, сидел на последней парте, мало общался со сверстниками. В пятом классе гимназии на уроках, которые считал неинтересными, читал Шекспира в немецком переводе. Принимался переводить Гомера, Софокла, Горация, «Слово о полку Игореве», — пишет УИНП.

Ивана Франко номинировали на соискание Нобелевской премии по литературе – однако это произошло в 1916 году, в год его смерти. Поскольку вручают премию только прижизненно, мы так и не узнаем, получил ли бы ее украинский поэт, если б дожил до осени 1916-го.

В течение жизни Ивана Франко арестовывали трижды – не за писательство, а за политическую деятельность. Его часто называют первым украинским политиком. Ведь Франко стал одним из основателей и первым главой Руско-Украинской радикальной партии (впоследствии она трансформировалась в Украинскую национально-демократическую партию).

Во время второго ареста Франко чуть не умер от голода: он за неделю написал повесть «На дне» и отправил ее во Львов на последние деньги, а сам три дня жил на три цента, которые нашел на берегу реки.

В течение последних семи лет жизни правая рука писателя была парализована, поэтому он либо писал левой, либо диктовал тексты. Остаток жизни писатель жил в Приюте Украинских Сечевых Стрельцов. Умер Иван Франко 28 мая 1916 года. Его похоронили в так называемой гостевой гробнице Мотелевских-Мотыльчинских на Лычаковском кладбище. И только через несколько лет перезахоронили в отдельной могиле.

27 августа 1955 года вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.

Идея создания проекта принадлежала исполнительному директору пивоваренной компании «Гиннесс» Хью Биверу. А начало перечню всех самых безумных рекордов положила охотничья дискуссия о том, какая из птиц летает быстрее всего. В начале книгу составляли по научным данным, для чего разослали письма сотням ученых, а затем упорядочили полученные ответы. Несмотря на то, что первый выпуск вышел 27 августа, День Книги рекордов отмечают 9 ноября — по двум причинам: из-за близости даты к знаменитой охоте Бивера и выхода именно в этот день 100-миллионного экземпляра издания.

27 августа 1991 года независимость провозгласила Республика Молдова. В этот день парламент Молдавской ССР принял закон №691 – «О декларациях о независимости», который объявлял о выходе Молдовы из состава СССР. Это происходило на фоне уже возникшего в Приднестровье конфликта, который еще не перерос в вооруженную стадию. 2 сентября 1990 года Тирасполь провозгласил суверенитет от Молдавской ССР, а 25 августа 1991 года сепаратисты сориентировались быстрее руководства республики и провозгласили «Приднестровскую Молдавскую республику». Конечно, в Декларации независимости Молдовы указана вся территория республики, включая левобережье Днестра. В фазу силового противостояния конфликт перешел при активном участии россиян 2 марта 1992 года.

Церковный праздник 27 августа

27 августа чтят память преподобного Пимена Великого. Пимен жил в IV веке в Египте. Он принял монашеский постриг вместе с двумя братьями и вел суровую монашескую жизнь: много постился, в том числе строго – мог не есть ничего по неделе, долго молился. Он стал наставником для многих монахов и известным человеком в стране. К нему в обитель приходило все больше последователей, в том числе состоятельных и известных людей. Однако Пимен не стремился к этой славе и переходил в другие обители. Свой подход он объяснял так: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать, тогда и многие люди из народа начнут приходить ко мне и мешать моему безмолвию, и я потеряю благодать смирения, которую приобрел с помощью Божией». Преподобный Пимен умер в возрасте 110 лет, около 450 года. А вскоре после смерти его признали святым угодником и дали наименование Великий – в знак его великого смирения, мудрости и самоотверженного служения Богу.

Народные приметы

Если 27 августа листья рябины уже пожелтели, то осень будет теплой, а зима – морозной.

Если ягоды рябины осыпаются, то зима будет теплой и снежной.

Если 27 августа дует сильный ветер, то сентябрь будет дождливым, а если ветра нет, то в сентябре практически не будет осадков.

Что нельзя делать 27 августа

27 августа не подходит для совершения больших покупок.

Также в этот день не нужно свататься и играть свадьбу.

Не стоит занимать деньги.