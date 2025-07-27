Сьогодні 27 липня: яке свято та день в історії

27 липня в Україні – День медичного працівника та День працівників торгівлі. Цього дня 1794 року у Франції стався Термідоріанський переворот, а в 1830-му розпочалася Липнева революція. У 1890-му застрелився Вінсент ван Гог. У 1953-му підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові. У 2002-му в Україні сталася Скнилівська трагедія. Цей день 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера, хоча це дуже спірне питання.

Свята та пам’ятні дати 27 липня

27 липня в Україні – День медичного працівника, День працівників торгівлі (відзначають в останню неділі липня).

У світі – Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку (відзначають в останню неділю липня), День трансатлантичного зв’язку.

Також сьогодні: День народження гамбургера, День “Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку”, День ходіння на ходулях, День вшанування волинки.

27 липня в історії

27 липня 1794 року відбувся Термідоріанський переворот – одна з ключових подій Великої французької революції, яку часто визначають як закінчення революційних перетворень та початок реакції. Переворот перервав період “якобінського терору” – року масових вбивств “ворогів народу”, що асоціюється з ім’ям Максиміліана Робесп’єра.

Адвокат та інтелектуал, шанувальник філософів епохи Просвітництва, Робесп’єр у революційні часи перетворився на радикала. Передреволюційний час застав його в рідному провінційному місті Аррас, куди він повернувся, здобувши блискучу юридичну освіту в Парижі. Робесп’єр уже очолював Академію Арраса та був помітною особистістю у місті. Не дивно, що його обрали до місцевих штатів – органу самоврядування, який зібрався вперше за тривалий час. Втім, на початку своєї політичної кар’єри він не був особливо успішним – не був яскравим оратором, та й радикальних поглядів не висловлював (Робесп’єр навіть довгий час був противником смертної кари, у що важко повірити, враховуючи, скількох він відправив на гільйотину згодом).

У Париж майбутній лідер якобінців прибув як депутат Генеральних штатів від Арраса у 1789 році. З одного боку, Робесп’єр був присутній у столиці під час усіх революційних подій, з іншого – його ніколи не бачили на барикадах чи під час масових заворушень. Він був мислителем революції, а не виконавцем. Спочатку висловлювався письмово, підбадьорюючи революціонерів, згодом почав вимовляти дедалі радикальніші промови. Він увійшов до складу Установчих зборів. У цей час погляди Робесп’єра змінюються, він поступово дійшов до фрази: “У Франції залишилися тільки дві партії: народ і його вороги”. Від неї до політики терору був один крок. Колишній противник смертної кари підтримав рішення гільйотинувати короля Людовика XVI.

Поступово якобінці відсунули від влади поміркованих політиків – прихильників конституційної монархії та жирондистів і встановили свій режим – Якобінської диктатури. Вона протрималася на чолі Франції трохи понад рік – з 2 червня 1793 по 27 липня 1794-го. Попри революційний терор, що асоціюється саме з якобінцями, слід пам’ятати, що за їхнього правління у Франції ухвалили нову максимально демократичну на той час конституцію, де проголосили ключові свободи – слова, друку, протестів, релігійних поглядів тощо. Але на практиці “свободу, рівність і братерство” громадяни країни не отримали. На тлі війни, яку розв’язали проти французької революції сусідні європейські монархії, якобінці почали “закручувати гайки”. Генералів революційних армій у разі поразки на полі бою страчували без суду. Виник термін “ворог народу”, добре відомий у всіх пострадянських країнах, оскільки більшовики, запроваджуючи свій терор, взяли досвід якобінців на озброєння. Отже, права людини та справедливість “відклали до кращих часів”. Список ворогів народу, звичайно, постійно розширювався, в істинності їхньої провини ніхто не розбирався – розраховувати на можливість захистити себе в суді не доводилося. Голови знесли, звичайно, й низці політичних діячів – Робесп’єр прибирав конкурентів і планував подальше посилення терору.

Поступово навіть наближені до нього революціонери почали розуміти, що немає питання, чи їх стратять, є тільки – коли. Це й спричинило змову проти радикального лідера революційної Франції. 8 термідора (26 липня) 1794 року Робесп’єр виголосив промову на Національному конвенті, а потім в Якобінському клубі. Він з одного боку відкидав усі негативні висловлювання про себе, з іншого – заявив про “антиреволюційну змову”, яка, на його думку, досягла Конвенту (вищого законодавчого органу Першої Французької республіки). Було ясно, що готується велика чистка у найвищих ешелонах влади. 27 липня, прийшовши до Конвенту, революціонер виявився “в жарких обіймах” колишніх соратників. Говорити йому не дали, у залі почалася метушня. Депутати вигукували, що Робесп’єр – тиран і змовник. А потім Конвент проголосував за арешт п’ятьох депутатів – самого Робесп’єра, його брата та найближчих соратників. Їх відправили до різних в’язниць, але тюремники відмовилися ув’язнити героя революції, а народ вийшов на вулиці. У вихорі подальших подій Робесп’єр отримав кулю в голову від жандарма – лідеру якобінців роздробило щелепу. Закривавленого його все ж таки наступного дня стратили – на тій само гільйотині, якою він так часто користувався, щоб позбавлятися “ворогів народу”. Після цього у Франції почався період, відомий під назвою Термідоріанська реакція.

27 липня 1830 року у Франції розпочалася Липнева революція. Докладніше.

27 липня 1890 року застрелився Вінсент ван Гог. Докладніше.

27 липня 1900 року вважають Днем ​​народження гамбургера. Хоча це дуже спірне питання. Докладніше.

27 липня 1953 року підписали угоду про перемир’я на Корейському півострові, яка завершила бойові дії Корейської війни. Докладніше.

27 липня 2002 року сталася трагедія під час авіашоу на Скнилівському аеродромі у Львові. Докладніше.

Церковне свято 27 липня

27 липня вшановують пам’ять великомученика та цілителя Пантелеймона. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 27 липня суха погода, то осінь буде теплою, а зима – пізньою.

Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то скоро будуть дощі.

Якщо пішов дощ, то дощитиме до серпня.

Що не можна робити 27 липня

Не можна працювати в полі в цей день.

Не можна нікуди вивозити сіно та хліб – а то може згоріти.