Сьогодні 16 лютого 2026: яке свято та день в історії

16 лютого у 2026 році – починається Масниця. В Україні – День військового журналіста. У 2005-му в цей день набув чинності Кіотський протокол. У 1943-му радянські війська вперше відбили Харків у німців. У 1918-му прийняли Акт незалежності Литви та проголосили Самостійну Кубанську Народну Республіку, яка надалі вирішила приєднатися до України. У 1813-му народився засновник української опери Семен Гулак-Артемовський. У 1659-му виписали перший чек в історії.

Свята та пам’ятні дати 16 лютого

16 лютого в Україні – День військового журналіста.

Сьогодні починається Масний тиждень. У перший день Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.

Також сьогодні – День незалежності Литви.

16 лютого в історії

16 лютого 1659 року виписали перший чек в історії. Докладніше.

16 лютого 1813 року народився Семен Гулак-Артемовський – у майбутньому автор першої української опери “Запорожець за Дунаєм”. Докладніше.

16 лютого 1918 року Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку, а за кілька днів – резолюцію про приєднання Кубані на федеративних умовах до України. Докладніше.

16 лютого 1918 року ухвалили Акт незалежності Литви. Докладніше.

16 лютого 1943 року радянські війська вперше відбили у німців Харків. Докладніше.

16 лютого 1959 року Фідель Кастро склав присягу як прем’єр-міністр Куби. З цього моменту почалося його правління, яке тривало пів століття. Кастро був революціонером зі студентських років. Він брав участь у невдалій спробі перевороту в Домінікані (проти режиму місцевого диктатора Рафаеля Трухільо) та у заворушеннях у Колумбії. Мав антиамериканські погляди (що не завадило йому 1949 року спробувати вступити до Гарвардського університету – невдало). За освітою майбутній команданте був юристом, він отримав диплом Гаванського університету. До кінця короткого періоду демократичної історії Куби, 1951 року, Кастро балотувався на місце в Палаті представників. На той час він був членом опозиційної Ортодоксальної партії, яка набула популярності на темі боротьби з корупцією чинного керівництва країни. Вибори мали відбутися 1 червня 1952 року.

Але цього не сталося через державний переворот. 10 березня до влади прийшли військові на чолі з Фульхенсіо Батистою – колишнім президентом країни (вперше демократично обраним у 1940-х роках). Батиста мав тісні зв’язки зі США, після свого першого президентського терміну жив у цій країні. Його самопроголошений уряд США визнали майже одразу – 27 березня. Згодом Батиста провів підконтрольні вибори в 1954 році, на яких очікувано обрався президентом. Одночасно в країні розгорнулася повстанська боротьба з диктаторським режимом. Фідель Кастро брав участь у ній – спочатку не дуже успішно. Улітку 1953 року Кастро очолив атаку 160 повстанців на казарми другої за розміром військової бази Куби. Понад половину його людей убили чи захопили в полон. А самого Кастро заарештували та засудили до 15 років в’язниці.

Однак надалі Батиста припустився стратегічної помилки. Диктатор вирішив, що його влада закріпилася досить упевнено, щоби дозволити собі “широкі жести”. За два роки після арешту Кастро Батиста оголосив загальну амністію для всіх політичних в’язнів. Незабаром після звільнення Фідель зі своїм братом Раулем виїхав до Мексики, де вони організували революційний Рух 26 липня та об’єдналися з аргентинським колегою Ернесто Че Геварою. Той уже був переконаним марксистом.

“2 грудня 1956 року Кастро та 81 озброєний чоловік висадився на кубинському узбережжі. Усі вони були вбиті або захоплені в полон, окрім Кастро, Рауля, Че та дев’яти інших, які відступили в гірський хребет Сьєрра-Маестра, щоб розпочати партизанську війну проти уряду Батисти. До них приєдналися революційні добровольці з усієї Куби, і вони здобули низку перемог над деморалізованою армією Батисти. Кастро підтримувало селянство, якому він обіцяв земельну реформу, тоді як Батиста отримував допомогу від Сполучених Штатів, які бомбардували ймовірні позиції повстанців”, — пише проєкт History.

Поступово опір режиму Батисти в країні зростав, а США в 1958-му припинили підтримку диктатора. 2016 рік став переломним в історії країни. Війська повстанців на чолі з Че Геварою тіснили армію Батисти, яка розвалювалася просто на очах. У ніч проти 1 січня 1959 року Батиста утік із Куби до Домініканської Республіки. До влади прийшла різношерста коаліція політичних сил, які чинили опір Батисті. Главою коаліційного уряду обрали популярного в народі Фіделя Кастро.

“Сполучені Штати спочатку визнали нового кубинського диктатора, але відмовилися від його підтримки після того, як Кастро розпочав програму аграрної реформи, націоналізував американські активи на острові та проголосив марксистський уряд. Багато заможніших громадян Куби втекли до Сполучених Штатів, де вони приєдналися до ЦРУ в його зусиллях щодо повалення режиму Кастро”, – відзначає History.

Надалі Куба стала одним із найближчих союзників СРСР і відіграла значну роль у ході Холодної війни зі США. Саме розміщення на цьому острові радянських ядерних ракет призвело до Карибської кризи. Режим Кастро встояв після падіння Радянського Союзу. Тяжко хворий команданте офіційно пішов у відставку аж у лютому 2008 року. Кастро помер 25 листопада 2016 року, йому було 90 років. Влада перейшла до брата Фіделя – Рауля Кастро. Він пішов із посади першого секретаря компартії Куби у 2021 році. У цей час Кубу очолює президент Мігель Діас-Канель – також лідер Комуністичної партії, який свого часу був у Рауля Кастро заступником.

16 лютого 2005 року набув чинності Кіотський протокол. Докладніше.

16 лютого 2022 року у Харкові за тиждень до початку російського повномасштабного вторгнення відзначали нове державне свято – День єднання, встановлений напередодні Президентом України Володимиром Зеленським. Докладніше.

Церковне свято 16 лютого

16 лютого вшановують пам’ять мучеників Памфіла, пресвітера, Валента (Уалента), диякона, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самуїла, Ілії, Даниїла, Єремії, Ісаї. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 лютого голосно співають горобці, то весна буде ранньою.

Якщо в цей день ще лежить багато снігу, то літо буде дощовим.

Якщо день сонячний, то сильних морозів уже не буде, але весна буде холодною.

Що не можна робити 16 лютого

Не можна лаяти чи ображати дитину (тим більше бити).

Не можна брати гроші в борг.