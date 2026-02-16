Сегодня 16 февраля 2026: какой праздник и день в истории

16 февраля в 2026 году начинается Масленица. В Украине – День военного журналиста. В 2005-м в этот день вступил в силу Киотский протокол. В 1959-м Фидель Кастро возглавил правительство Кубы. В 1943-м советские войска впервые отбили Харьков у немцев. В 1918-м приняли Акт независимости Литвы и провозгласили самостоятельную Кубанскую Народную Республику, которая в дальнейшем решила присоединиться к Украине. В 1813-м родился основатель украинской оперы Семен Гулак-Артемовский. В 1659-м выписали первый чек в истории.

Праздники и памятные даты 16 февраля

16 февраля в Украине – День военного журналиста.

Сегодня начинается Масленичная неделя. В первый день Масленицы в Украине традиционно собирались дома и лепили вареники с разными начинками. На главной площади населенного пункта устанавливали чучело Зимы.

Также сегодня – День независимости Литвы.

16 февраля в истории

16 февраля 1659 года выписали первый чек в истории. Подробнее.

16 февраля 1813 года родился Семен Гулак-Артемовский – в будущем автор первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем». Подробнее.

16 февраля 1918 года Кубанский Законодательный Совет провозгласил Самостоятельную Кубанскую Народную Республику, а через несколько дней – резолюцию о присоединении Кубани на федеративных условиях к Украине. Подробнее.

16 февраля 1918 года приняли Акт независимости Литвы. Подробнее.

16 февраля 1943 года советские войска впервые отбили у немцев Харьков. Подробнее.

16 февраля 1959 года Фидель Кастро принял присягу как премьер-министр Кубы. С этого момента началось его правление, которое длилось полвека. Кастро был революционером со студенческих лет. Он участвовал в неудачной попытке переворота в Доминикане (против режима местного диктатора Рафаэля Трухильо) и в беспорядках в Колумбии. Имел антиамериканские взгляды (что не помешало ему в 1949 году попытаться поступить в Гарвардский университет – неудачно). По образованию будущий команданте был юристом, он получил диплом Гаванского университета. К концу короткого периода демократической истории Кубы, в 1951 году, Кастро баллотировался на место в Палате представителей. В то время он был членом оппозиционной Ортодоксальной партии, получившей популярность на теме борьбы с коррупцией действующего руководства страны. Выборы должны были состояться 1 июня 1952 года.

Но этого не произошло из-за государственного переворота. 10 марта к власти пришли военные во главе с Фульхенсио Батистой – бывшим президентом страны (первый раз демократически избранным в 1940-х годах). Батиста имел тесные связи с США, после своего первого президентского срока жил в этой стране. Его самопровозглашенное правительство США признали почти сразу – 27 марта. Впоследствии Батиста провел подконтрольные выборы в 1954 году, на которых ожидаемо избрался президентом. Одновременно в стране развернулась повстанческая борьба с диктаторским режимом. Фидель Кастро ожидаемо участвовал в ней – сначала не особенно успешно. Летом 1953 года Кастро возглавил атаку 160 повстанцев на казармы второй по размеру военной базы Кубы. Более половины его людей убили или захватили в плен. А самого Кастро арестовали и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Однако в дальнейшем Батиста допустил стратегическую ошибку. Диктатор решил, что его власть закрепилась достаточно уверенно, чтобы позволить себе «широкие жесты». Через два года после ареста Кастро Батиста объявил всеобщую амнистию для всех политических заключенных. Вскоре после освобождения Фидель со своим братом Раулем выехал в Мексику, где они организовали революционное Движение 26 июля и объединились с аргентинским коллегой Эрнесто Че Геварой. Тот уже был убежденным марксистом.

«2 декабря 1956 года Кастро и 81 вооруженный мужчина высадились на кубинском побережье. Все они были убиты или захвачены в плен, кроме Кастро, Рауля, Че и девяти других, отступивших в горный хребет Сьерра-Маэстра, чтобы начать партизанскую войну против правительства Батисты. К ним присоединились революционные добровольцы со всей Кубы, и они одержали ряд побед над деморализованной армией Батисты. Кастро поддерживало крестьянство, которому он обещал земельную реформу, тогда как Батиста получал помощь от Соединенных Штатов, бомбивших вероятные позиции повстанцев», — пишет проект History.

Постепенно сопротивление режиму Батисты в стране росло, а США в 1958-м прекратили поддержку диктатора. Нынешний год стал переломным в истории страны. Войска повстанцев во главе с Че Геварой теснили армию Батисты, которая разваливалась прямо на глазах. В ночь на 1 января 1959 года Батиста бежал из Кубы в Доминиканскую Республику. К власти пришла разношерстная коалиция политических сил, которые сопротивлялись Батисте. Главой коалиционного правительства избрали популярного в народе Фиделя Кастро.

«Соединенные Штаты сначала признали нового кубинского диктатора, но отказались от его поддержки после того, как Кастро начал программу аграрной реформы, национализировал американские активы на острове и провозгласил марксистское правительство. Многие более состоятельные граждане Кубы бежали в Соединенные Штаты, где они присоединились к ЦРУ в его усилиях по свержению режима Кастро», — отмечает History.

В дальнейшем Куба стала одним из ближайших союзников СССР и сыграла значительную роль в ходе Холодной войны с США. Именно размещение на этом острове советских ядерных ракет привело к Карибскому кризису. Режим Кастро устоял после падения Советского Союза. Тяжело больной команданте официально ушел в отставку аж в феврале 2008 года. Кастро умер 25 ноября 2016-го, ему было 90 лет. Власть перешла к брату Фиделя – Раулю Кастро. Он ушел с поста первого секретаря компартии Кубы в 2021 году. В настоящее время Кубу возглавляет президент Мигель Диас-Канель – также лидер Коммунистической партии, который в свое время был у Рауля Кастро заместителем.

16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол. Подробнее.

16 февраля 2022 года в Харькове за неделю до начала российского полномасштабного вторжения отмечали новый государственный праздник – День единения, установленный накануне Президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее.

Церковный праздник 16 февраля

16 февраля чтят память 12 мучеников: Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремии, Исаии. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 февраля громко чирикают воробьи, весна будет ранней.

Если в этот день лежит много снега, то лето будет дождливым.

Если день солнечный, то сильных морозов уже не будет, но весна будет холодной.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя ругать или обижать ребенка (тем более бить).

Нельзя брать деньги взаймы.