Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории

27 июля в Украине – День медицинского работника и День работников торговли. В этот день 1794 года во Франции произошел Термидорианский переворот, а в 1830-м началась Июльская революция. В 1890-м застрелился Винсент ван Гог. В 1953-м подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове. В 2002-м в Украине произошла Скниловская трагедия. Этот день 1900 года считается Днем рождения гамбургера, хотя это очень спорный вопрос.

Праздники и памятные даты 27 июля

27 июля в Украине – День медицинского работника и День работников торговли (отмечают в последнее воскресенье июля).

В мире — Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей (отмечают в последнее воскресенье июля), День трансатлантической связи.

Также сегодня: День рождения гамбургера, День «Возьмите свое комнатное растение на прогулку», День ходьбы на ходулях, День волынки.

27 июля в истории

27 июля 1794 года произошел Термидорианский переворот – одно из ключевых событий Великой французской революции, которое часто определяют как окончание революционных преобразований и начало реакции. Переворот прервал период «якобинского террора» – года массовых убийств «врагов народа», который ассоциируется с именем Максимилиана Робеспьера.

Адвокат и интеллектуал, поклонник философов эпохи Просвещения, Робеспьер в революционные времена превратился в радикала. Предреволюционное время застало его в родном провинциальном городе Аррас, куда он вернулся, получив блестящее юридическое образование в Париже. Робеспьер уже возглавлял Академию Арраса и был заметной личностью в городе. Неудивительно, что его избрали в местные штаты – орган самоуправления, который собрался впервые за длительное время. Впрочем, в начале своей политической карьеры он не был особенно успешным – не слыл ярким оратором, да и радикальных взглядов не высказывал (Робеспьер даже долгое время был противником смертной казни, во что трудно поверить, учитывая, скольких он отправил на гильотину впоследствии).

В Париж будущий лидер якобинцев прибыл в качестве депутата Генеральных штатов от Арраса в 1789 году. С одной стороны, Робеспьер присутствовал в столице при всех революционных событиях, с другой – его никогда не видели на баррикадах или во время массовых беспорядков. Он был мыслителем революции, а не исполнителем. Вначале высказывался в письменном виде, подбадривая революционеров, впоследствии начал произносить все более радикальные речи. Он вошел в состав Учредительного собрания. В это время взгляды Робеспьера меняются, он постепенно дошел до фразы: «Во Франции остались только две партии: народ и его враги». От нее до политики террора был один шаг. Бывший противник смертной казни поддержал решение гильотинировать короля Людовика XVI.

Постепенно якобинцы отодвинули от власти умеренных политиков – сторонников конституционной монархии и жирондистов и установили свой режим – Якобинской диктатуры. Она продержалась во главе Франции чуть больше года – со 2 июня 1793-го по 27 июля 1794-го. Несмотря на революционный террор, ассоциирующийся именно с якобинцами, следует помнить, что при их правлении во Франции приняли новую максимально демократическую по тем временам конституцию, где провозгласили ключевые свободы – слова, печати, протестов, религиозных взглядов и т.д. Но на практике «свободу, равенство и братство» граждане страны не получили. На фоне войны, которую развязали против французской революции соседние европейские монархии, якобинцы начали «закручивать гайки». Генералов революционных армий при поражении на поле боя казнили без суда. Возник термин «враг народа», хорошо известный во всех постсоветских странах, поскольку большевики, вводя свой террор, взяли опыт якобинцев на вооружение. Так что права человека и справедливость «отложили до лучших времен». Список врагов народа, конечно, постоянно расширялся, в истинности их вины никто не разбирался – рассчитывать на возможность защитить себя в суде не приходилось. Головы снесли, конечно, и ряду политических деятелей – Робеспьер убирал конкурентов и планировал дальнейшее усиление террора.

Постепенно даже приближенные к нему революционеры начали понимать, что нет вопроса, казнят ли их, есть только – когда. Это и привело к заговору против радикального лидера революционной Франции. 8 термидора (26 июля) 1794 года Робеспьер произнес речь на Национальном конвенте, а затем в Якобинском клубе. Он с одной стороны отбрасывал все негативные высказывания о себе, с другой – заявил об «антиреволюционном заговоре», который, по его мнению, достиг Конвента (высшего законодательного органа Первой Французской республики). Было ясно, что готовится большая чистка в самых высоких эшелонах власти. 27 июля, придя в Конвент, революционер оказался «в жарких объятиях» бывших соратников. Говорить ему не дали, в зале началась суматоха. Депутаты выкрикивали, что Робеспьер – тиран и заговорщик. А затем Конвент проголосовал за арест пяти депутатов – самого Робеспьера, его брата и ближайших соратников. Их отправили в разные тюрьмы, но тюремщики отказались заключить в тюрьму героя революции, а народ вышел на улицы. В вихре дальнейших событий Робеспьер получил пулю в голову от жандарма – лидеру якобинцев раздробило челюсть. Окровавленного его все же на следующий день казнили – на той же гильотине, которой он так часто пользовался, чтобы избавляться от «врагов народа». После чего во Франции начался период, известный под названием Термидорианская реакция.

27 июля 1830 года во Франции началась Июльская революция. Подробнее.

27 июля 1890 года застрелился Винсент ван Гог. Подробнее.

27 июля 1900 года считается днем ​​рождения гамбургера. Хотя это очень спорный вопрос. Подробнее.

27 июля 1953 года подписали соглашение о перемирии на Корейском полуострове, завершившее боевые действия Корейской войны. Подробнее.

27 июля 2002 года произошла трагедия во время авиашоу на Скниловском аэродроме во Львове. Подробнее.

Церковный праздник 27 июля

27 июля чтят память великомученика и целителя Пантелеймона. Подробнее.

Народные приметы

Если 27 июля сухая погода, то осень будет теплой, а зима – поздней.

Если солнце весь день прячется в облаках, то скоро пойдут дожди.

Если идет дождь, то дождить будет до августа.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя работать в поле в этот день.

Нельзя никуда вывозить сено и хлеб – а то может сгореть.