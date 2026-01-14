Сегодня 14 января 2026: какой праздник и день в истории

14 января 2024 года отреклась от престола после 52 лет правления королева Дании Маргрете II. В 2005-м в атмосферу самого большого спутника Сатурна – Титана – вошел зонд «Гюйгенс». В 1919-м в Украине провели первую «люстрацию». В 1814-м завершилась англо-датская война, по результатам которой Дания отдала Норвегию Швеции. В 1794-м в США провели успешное кесарево сечение, после которого выжили и малыш, и роженица, оперировал отец ребенка. Сегодня также отмечает день рождения Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Праздники и памятные даты 14 января

14 января – Всемирный день логики.

Вторая среда января – это День ходьбы по лестнице, который призывает поддерживать здоровье и физическую форму, не используя лифт. Впрочем, из-за регулярных отключений электричества у украинцев «дней ходьбы по лестнице» и так немало.

Также сегодня: День кесарева сечения, День благоустройства дома, День «Оденьте вашего любимца», Международный день воздушного змея, День горячих сэндвичей с пастрами, Праздник осла (средневековая христианская традиция – в этот день инсценировали побег семьи Иисуса Христа в Египет – на осле).

14 января в истории

14 января 1794 года в США провели первое успешное кесарево сечение, после которого выжили и роженица, и малыш. Подробнее.

14 января 1814 года подписали Кильские мирные договоры, завершившие англо-датскую войну. Подробнее.

14 января 1919 года в Украине провели первую «люстрацию». Постановлением Директории УНР уволили чиновников всех ведомств, назначенных во времена гетмана Павла Скоропадского. Их могли вернуть на занимаемые должности только по представлению начальника и рекомендации общественных организаций.

14 января 1946 года Генассамблея ООН избрала УССР членом Экономического и социального совета ООН.

14 января 1967 года родился Харьковский городской голова Игорь Терехов.

14 января 1972 года взошла на престол Дании, а 14 января 2024 года отреклась королева Маргрете II. Подробнее.

14 января 2005 года в атмосферу крупнейшего спутника Сатурна – Титана – вошел зонд «Гюйгенс», созданный Европейским космическим агентством. Зонд летел с Земли к Титану с 15 октября 1997-го. Тогда его запустили вместе с космическим аппаратом «Кассини». Отделившись от своего носителя 25 декабря 2005 года, «Гюйгенс» впоследствии смог успешно сесть на поверхность Титана, совершив первую в истории мягкую посадку во внешней Солнечной системе.

«Зонд «Гюйгенс» Европейского космического агентства являлся уникальным, передовым космическим кораблем и важной частью общей миссии «Кассини» по исследованию Сатурна. У зонда была ширина около 2,7 метра, он весил около 318 килограммов. Его построили как моллюска: твердая оболочка защищала его нежную внутреннюю часть от высоких температур во время 2 часов 27 минут спуска сквозь атмосферу гигантского спутника Сатурна, Титана. Зонд состоял из двух частей: модуля входа в атмосферу и модуля спуска. Модуль входа в атмосферу нес оборудование для управления «Гюйгенсом» после отделения от «Кассини», а также теплозащитный экран, который действовал как тормоз и тепловая защита. Модуль спуска содержал научные приборы и три различных парашюта, которые раскрывались последовательно для управления спуском «Гюйгенса» на поверхность Титана», — пишет NASA.

В общей сложности зонд сделал 37 000 фотографий, запечатлев 43% поверхности спутника. Он также измерил температуру поверхности Титана (она оказалась -178,8 °C), определил давление и основные составляющие атмосферы. А также обнаружил немало сухих озер и русел рек. Образовала их не вода.

«Камеры обнаружили плато с большим количеством темных каналов, прорезанных в нем, которые создавали дренажные сети, во многом похожие на земные. Узкие каналы сходились в широкие реки, впадавшие в широкую темную низменность. Овраги, прорезанные реками, имели глубину примерно 100 м, а их склоны были очень крутыми, что свидетельствовало о быстрой эрозии из-за внезапных, бурных потоков. На момент посадки не было обнаружено никаких признаков поверхностной жидкости. Однако, вероятно, время от времени вся темная область затапливается потоками жидкого метана и этана», – пришли к выводу в Европейском космическом агентстве.

«Гюйгенс» после приземления на Титан продолжал передачу данных еще 72 минуты, прежде чем потерял связь с «Кассини», когда тот ушел за горизонт.

<br />

Церковный праздник 14 января

14 января – Отдание праздника Богоявления. Чтут память преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых. Также сегодня – день Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Подробнее.

Народные приметы

Если утром кричат вороны, будет метель.

Белые облака на небе – к сильным морозам.

Что нельзя делать 14 января

Нельзя лениться.

Нельзя стричь волосы.