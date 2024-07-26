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«Спасибо за защиту Харькова» — Терехов поздравил Сырского с днем ​​рождения

Общество 11:09   26.07.2024
Виктория Яковенко
«Спасибо за защиту Харькова» — Терехов поздравил Сырского с днем ​​рождения Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 26 июля, поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Под Вашим руководством ВСУ дают достойный отпор рашистскому нашествию и шаг за шагом приближают победу и мирную жизнь для миллионов украинских семей. Уверен, что благодаря Вашему выдающемуся боевому опыту, стальному характеру, настойчивости и отваге украинская армия достигнет значительных успехов на поле боя! Благодарю Вас за защиту Харькова и всей Украины!», — отметил мэр.

Терехов пожелал Сырскому крепкого здоровья и сил.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 11:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 26 июля, поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города, Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.".