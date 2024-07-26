«Дякую за захист Харкова» – Терехов привітав Сирського з днем народження

Мер Харкова Ігор Терехов сьогодні, 26 липня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Під Вашим керівництвом ЗСУ дають гідну відсіч рашистській навалі та крок за кроком наближають перемогу і мирне життя для мільйонів українських сімей. Упевнений, що завдяки Вашому визначному бойовому досвіду, сталевому характеру, наполегливості та відвазі українська армія досягне значних успіхів на полі бою! Дякую Вам за захист Харкова та всієї України!», – зазначив мер.

Терехов побажав Сирському міцного здоров’я, сил та наснаги.