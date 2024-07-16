Про ситуацію в Куп’янську і Вовчанську Сирський звітував Зеленському
Фото: пресслужба ОПУ
Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів Ставку верховного головнокомандувача.
Зеленський зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Говорив про задуми російських військ і відповідь українських захисників на них.
«Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання», – зазначив президент.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів Ставку верховного головнокомандувача.".