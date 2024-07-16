Про ситуацію в Куп’янську і Вовчанську Сирський звітував Зеленському

Президент України Володимир Зеленський 16 липня провів Ставку верховного головнокомандувача.

Зеленський зазначив, що головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та всі інші. Говорив про задуми російських військ і відповідь українських захисників на них.

«Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання», – зазначив президент.