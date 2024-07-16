О ситуации в Купянске и Волчанске Сырский сообщил Зеленскому
Фото: пресс-служба ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел Ставку верховного главнокомандующего.
Зеленский отметил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Говорил о замыслах российских войск и ответе украинских защитников на них.
«Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Другая большая тема – вооружение. Весь список собственного производства – снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять снабжение», — отметил президент.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: волчанск, ВСУ, Зеленский, купянск, Срыский, ставка, фронт;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля провел Ставку верховного главнокомандующего.".