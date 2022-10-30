Защитники Харьковщины: 92-я бригада отмечает 22-ю годовщину со дня создания

92-я бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующаяся в Харьковской области, отмечает сегодня 22-ю годовщину со дня создания.

Командир бригады полковник Павел Федосенко выразил слова глубокого уважения и благодарности каждому воину, который самоотверженно борется за свободу и независимость родной страны, сообщается на странице подразделения в Facebook.

«Наша большая военная семья из года в год доказывала свою преданность Украине, а когда московская орда пошла со всех сторон черным нашествием на мирное население, казаки и казачки бригады помешали оккупанту. К нашей группе присоединились те, кто был в строю раньше, а также те, кто еще вчера жил обычной гражданской жизнью. Однако вместе, дорогие побратимы, вы не просто делаете свою работу, а мужественно и героически держите небо над родной Ненькой, выкладываетесь, даже больше, чем это возможно. Склоняю голову в память о погибших Героях… Теперь они помогают нам с неба… Бесспорно: сверхчеловеческими усилиями сегодня мы получаем свободу. Но, очевидно, классик был прав: «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя», — отметил Федосенко.