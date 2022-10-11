Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады

Защитники Харьковской области из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко записали видеообращение, в котором заявили, что врагу их не запугать.

«Уверяем вас, ни одна ракета, ни один москальский танк, ни один кацапский самолет не запугает нас и не заставит нас уйти домой и покинуть наши рубежи, которые мы доблестно держим благодаря вашей поддержке и ради вас», — подчеркнули бойцы в видео, опубликованном на их странице в Facebook.

Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, 10 октября враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».