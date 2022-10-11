Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады
Защитники Харьковской области из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко записали видеообращение, в котором заявили, что врагу их не запугать.
«Уверяем вас, ни одна ракета, ни один москальский танк, ни один кацапский самолет не запугает нас и не заставит нас уйти домой и покинуть наши рубежи, которые мы доблестно держим благодаря вашей поддержке и ради вас», — подчеркнули бойцы в видео, опубликованном на их странице в Facebook.
Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, 10 октября враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 бригада, видео, ракети, ракеты, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 00:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады".