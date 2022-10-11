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Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады

Общество 00:19   11.10.2022
Елена Нагорная
Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады

Защитники Харьковской области из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко записали видеообращение, в котором заявили, что врагу их не запугать.

«Уверяем вас, ни одна ракета, ни один москальский танк, ни один кацапский самолет не запугает нас и не заставит нас уйти домой и покинуть наши рубежи, которые мы доблестно держим благодаря вашей поддержке и ради вас», — подчеркнули бойцы в видео, опубликованном на их странице в Facebook.

Как сообщал глава ОВА Олег Синегубов, 10 октября враг запустил по региону 9 ракет С-300, часть из них сбили силы ПВО. Критическая энергетическая инфраструктура получила «значительные повреждения».

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2022 в 00:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни одна ракета не заставит нас покинуть наши рубежи, — бойцы 92-й бригады".