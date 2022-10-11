Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади

Захисники Харківської області із 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка записали відеозвернення, в якому заявили, що ворогові їх не залякати.

“Запевняємо вас, жодна ракета, жодний москальський танк, жодний кацапський літак не залякає нас і не змусить нас піти додому і покинути наші рубежі, які ми доблесно тримаємо завдяки вашій підтримці і заради вас”, – наголосили бійці у відео, опублікованому на їхній сторінці у Facebook.

Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, 10 жовтня ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження».