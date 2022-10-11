Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади
Захисники Харківської області із 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка записали відеозвернення, в якому заявили, що ворогові їх не залякати.
“Запевняємо вас, жодна ракета, жодний москальський танк, жодний кацапський літак не залякає нас і не змусить нас піти додому і покинути наші рубежі, які ми доблесно тримаємо завдяки вашій підтримці і заради вас”, – наголосили бійці у відео, опублікованому на їхній сторінці у Facebook.
Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, 10 жовтня ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження».Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, видео, ракети, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 00:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади".