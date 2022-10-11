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Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади

Суспільство 00:19   11.10.2022
Олена Нагорна
Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади

Захисники Харківської області із 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка записали відеозвернення, в якому заявили, що ворогові їх не залякати.

“Запевняємо вас, жодна ракета, жодний москальський танк, жодний кацапський літак не залякає нас і не змусить нас піти додому і покинути наші рубежі, які ми доблесно тримаємо завдяки вашій підтримці і заради вас”, – наголосили бійці у відео, опублікованому на їхній сторінці у Facebook.

Як повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов, 10 жовтня ворог запустив по регіону 9 ракет С-300, частину з них збили сили ППО. Критична енергетична інфраструктура отримала «значні пошкодження».

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2022 в 00:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодна ракета не змусить нас покинути наші рубежі, – бійці 92-ї бригади".