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Захисники Харківщини: 92-га бригада відзначає 22-гу річницю з дня створення

Суспільство 10:30   30.10.2022
Елена Нагорная
Захисники Харківщини: 92-га бригада відзначає 22-гу річницю з дня створення

92-га бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, відзначає сьогодні 22-гу річницю від дня створення.

Командир бригади полковник Павло Федосенко висловив слова глибокої поваги та подяки кожному воїну, який самовіддано бореться за свободу та незалежність рідної країни, повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

“Наша велика військова родина із року в рік доводила свою відданість Україні, а коли московська орда пішла з усіх сторін чорною навалою на мирне населення, козаки і козачки бригади стали на заваді окупанту. До нашого гурту доєдналися ті, хто був у строю раніше, а також ті, хто ще вчора жив звичайним цивільним життям. Однак разом, дорогі побратими і посестри, ви не просто робите свою роботу, а мужньо і героїчно тримаєте небо над рідною Ненькою, викладаєтесь, навіть, більше, ніж це можливо. Схиляю голову у пам’ять про загиблих Героїв… Тепер вони допомагають нам з неба… Беззаперечно: надлюдськими зусиллями сьогодні ми здобуваємо свободу. Та, вочевидь, класик був правий: “Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя”, – зазначив Федосенко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 10:30;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, відзначає сьогодні 22-гу річницю від дня створення.".