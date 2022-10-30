Захисники Харківщини: 92-га бригада відзначає 22-гу річницю з дня створення

92-га бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується в Харківській області, відзначає сьогодні 22-гу річницю від дня створення.

Командир бригади полковник Павло Федосенко висловив слова глибокої поваги та подяки кожному воїну, який самовіддано бореться за свободу та незалежність рідної країни, повідомляється на сторінці підрозділу у Facebook.

“Наша велика військова родина із року в рік доводила свою відданість Україні, а коли московська орда пішла з усіх сторін чорною навалою на мирне населення, козаки і козачки бригади стали на заваді окупанту. До нашого гурту доєдналися ті, хто був у строю раніше, а також ті, хто ще вчора жив звичайним цивільним життям. Однак разом, дорогі побратими і посестри, ви не просто робите свою роботу, а мужньо і героїчно тримаєте небо над рідною Ненькою, викладаєтесь, навіть, більше, ніж це можливо. Схиляю голову у пам’ять про загиблих Героїв… Тепер вони допомагають нам з неба… Беззаперечно: надлюдськими зусиллями сьогодні ми здобуваємо свободу. Та, вочевидь, класик був правий: “Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя”, – зазначив Федосенко.