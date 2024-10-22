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Окупанта, який катував жителів Харківщини, заочно засудили до 10 років тюрми

Суспільство 13:00   22.10.2024
Вікторія Яковенко
Окупанта, який катував жителів Харківщини, заочно засудили до 10 років тюрми Фото: Владислав Абдула

На Харківщині російського загарбника визнали винним у порушенні законів війни та заочно засудили до 10 років ув’язнення, повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, засуджений – Максим Янголенко, який обіймав посаду командира взводу 252-го гвардійського мотострілецького полку 90-ї гвардійської танкової дивізії ЗС РФ. На початку вторгнення він входив до складу угруповань, які окупували Ізюмський район.

Встановлено, що окупант особисто брав участь у каральних акціях та незаконних обшуках будинків ізюмчан, застосовував до них фізичне та психологічне насилля.

«На початку травня 2022 року російський військовий разом з 8 своїми підлеглими вночі увірвався до помешкання місцевого жителя в Ізюмі. Янголенко вимагав від чоловіка зізнатися у нібито коригуванні вогню української армії або «здати» тих, хто це робить. Не отримавши бажаної інформації, рашист почав бити українця прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор. Після цього він імітував страту потерпілого, здійснюючи постріли з автомата біля його голови», – розповіли в СБУ.

Наступного дня окупант знов увірвався зі своїми підлеглими до оселі цього ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Після цього росіяни незаконно обшукали маєток чоловіка та пограбували його, додали правоохоронці.

Згідно з вироком суду, російський військовий має також сплатити потерпілому моральну шкоду в сумі 1 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російського загарбника визнали винним у порушенні законів війни та заочно засудили до 10 років ув’язнення.".