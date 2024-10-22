Окупанта, який катував жителів Харківщини, заочно засудили до 10 років тюрми
На Харківщині російського загарбника визнали винним у порушенні законів війни та заочно засудили до 10 років ув’язнення, повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За даними слідства, засуджений – Максим Янголенко, який обіймав посаду командира взводу 252-го гвардійського мотострілецького полку 90-ї гвардійської танкової дивізії ЗС РФ. На початку вторгнення він входив до складу угруповань, які окупували Ізюмський район.
Встановлено, що окупант особисто брав участь у каральних акціях та незаконних обшуках будинків ізюмчан, застосовував до них фізичне та психологічне насилля.
«На початку травня 2022 року російський військовий разом з 8 своїми підлеглими вночі увірвався до помешкання місцевого жителя в Ізюмі. Янголенко вимагав від чоловіка зізнатися у нібито коригуванні вогню української армії або «здати» тих, хто це робить. Не отримавши бажаної інформації, рашист почав бити українця прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор. Після цього він імітував страту потерпілого, здійснюючи постріли з автомата біля його голови», – розповіли в СБУ.
Наступного дня окупант знов увірвався зі своїми підлеглими до оселі цього ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Після цього росіяни незаконно обшукали маєток чоловіка та пограбували його, додали правоохоронці.
Згідно з вироком суду, російський військовий має також сплатити потерпілому моральну шкоду в сумі 1 млн грн.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, жители, оккупант, пытал, СБУ, харківщина, Харьковщины;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині російського загарбника визнали винним у порушенні законів війни та заочно засудили до 10 років ув’язнення.".