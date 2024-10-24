Запропонували близькі стосунки: ФСБ завербувала військову на Харківщині – СБУ
Правоохоронці викрили на Харківщині двох ймовірних коригувальників. За даними слідства, підозрювані «зливали» позиції українських воїнів.
Одна із підозрюваних – 35-річна контрактниця-радіотелеграфістка військової частини, що дислокується на Харківщині, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
«Жінку завербували через телеграм-канали, де на неї вийшов представник ФСБ, який видавав себе за «пересічного» громадянина і запропонував близькі стосунки. Вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації СОУ у Харкові та прилеглих територіях», – з’ясували правоохоронці.
Ще один фігурант – блогер з Куп’янщини, який, за даними слідства, адміністрував телеграм-канал ФСБ.
«На ворожому інтернет-ресурсі зловмисник викладав геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру. Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку», – додали в СБУ.
Під час обшуків в обох затриманих вилучили мобільні телефони із доказами, зазначили в СБУ.
Двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі підозрювані у СІЗО. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: военная, отношения, підозра, СБУ, СОУ, фигурант, фсб, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині двох ймовірних коригувальників. За даними слідства, підозрювані «зливали» позиції українських воїнів.".