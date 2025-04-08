Россия готовила удар КАБами по Харькову: задержали вероятного наводчика
СБУ задержала очередного вероятного пособника оккупантов. 49-летнего мужчину подозревают в том, что он собирал данные для проведения обстрела города КАБами.
«Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов получить актуальные данные об обороне Харькова. Злоумышленником оказался 49-летний подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, харьковчанин объезжал северные окраины города, где искал запасные командные пункты украинских войск. Свои путешествия по Харькову маскировал под рабочие поездки. А дома обобщал собранные данные и готовил отчеты кураторам из РФ. Также фигуранта интересовали адреса объектов энергетики, в частности новых модульных котельных, которыми в Харькове компенсировали разбитые россиянами ТЭЦ.
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«По предоставленным информатором координатам агрессор планировал подготовить новую серию воздушных ударов по городу с использованием управляемых авиабомб. После документирования преступлений фигуранта сотрудники СБУ задержали его по месту жительства», — проинформировал Абдула.
Он опубликовал эпизоды переписки задержанного с представителем страны-агрессора.
Как видно, харьковчанин отправлял россиянам отметки на Google-картах, указывая локации потенциальных целей. Ему уже сообщили о подозрении по статье, которая предполагает до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, задержали, кабы, наводчик, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала очередного вероятного пособника оккупантов. 49-летнего мужчину подозревают в том, что он собирал данные для проведения обстрела города КАБами".