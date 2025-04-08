Россия готовила удар КАБами по Харькову: задержали вероятного наводчика

СБУ задержала очередного вероятного пособника оккупантов. 49-летнего мужчину подозревают в том, что он собирал данные для проведения обстрела города КАБами.

«Служба безопасности сорвала новую попытку рашистов получить актуальные данные об обороне Харькова. Злоумышленником оказался 49-летний подсобный рабочий местного издательства, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, харьковчанин объезжал северные окраины города, где искал запасные командные пункты украинских войск. Свои путешествия по Харькову маскировал под рабочие поездки. А дома обобщал собранные данные и готовил отчеты кураторам из РФ. Также фигуранта интересовали адреса объектов энергетики, в частности новых модульных котельных, которыми в Харькове компенсировали разбитые россиянами ТЭЦ.

«По предоставленным информатором координатам агрессор планировал подготовить новую серию воздушных ударов по городу с использованием управляемых авиабомб. После документирования преступлений фигуранта сотрудники СБУ задержали его по месту жительства», — проинформировал Абдула.

Он опубликовал эпизоды переписки задержанного с представителем страны-агрессора.

Как видно, харьковчанин отправлял россиянам отметки на Google-картах, указывая локации потенциальных целей. Ему уже сообщили о подозрении по статье, которая предполагает до восьми лет тюрьмы.