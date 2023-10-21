“Ситуація буде “напружуватися”. Чи має РФ успіхи на Куп’янщині – військовий

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною, але контрольованою, повідомив в етері нацмарафону старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

«Ми тримаємо свої позиції, ми проводимо спільні дії проти ворога. Великих успіхів, взагалі успіхів, на нашому секторі (південна частина Куп’янського напрямку – ред.) ворог не має. Ворог активізувався, ворог використовує різні види зброї. Ворог щодня здійснює обстріли артилерією, мінометні, стрілецькі бої. Але відчутних результатів для нього це не дає», – зазначив Дібров.

Він також повідомив, що головні сили армії РФ на цьому напрямку сконцентровані подалі від лінії фронту.

«Скажімо так, ворог переважає. За даними розвідки, досить велике угруповання стоїть навпроти нас, але така кількість не дає їм щось робити тут. Це регулярна російська армія, розвідка каже, що це підрозділи 25-ї армії, яка була сформована. Ми бачимо, що там вистачає досвідчених бійців, але ця армія знаходиться в стадії доформування, донавчання. Скоріше за все, в першій лінії стоять більш досвідчені бійці, і трішки далі в тилу, можливо, якісь менш боєздатні підрозділи. Проте вони збільшують свою боєздатність і ми чекаємо, що ситуація буде «напружуватися», – додав Дібров.