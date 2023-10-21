«Ситуация будет усложняться». Имеет ли РФ успехи на Купянщине – военный

Ситуация на Купянском направлении остается сложной, но контролируемой, сообщил в эфире нацмарафона старший лейтенант, начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

«Мы держим свои позиции, мы проводим совместные действия против врага. Больших успехов, вообще успехов на нашем секторе (южная часть Купянского направления – ред.) враг не имеет. Враг активизировался, враг использует разные виды оружия. Враг ежедневно совершает обстрелы артиллерией, минометные, стрелковые бои. Но ощутимых результатов для него это не дает», – отметил Дибров.

Он также сообщил, что главные силы армии РФ на этом направлении сконцентрированы вдали от линии фронта.

«Скажем так, враг преобладает. По данным разведки, достаточно большая группировка стоит напротив нас, но такое количество не дает им что-либо делать здесь. Это регулярная русская армия, разведка говорит, что это сформированное подразделение 25-й армии. Мы видим, что там хватает опытных бойцов, но эта армия находится в стадии доформирования, доучения. Скорее всего, в первой линии стоят более опытные бойцы, и немного дальше в тылу, возможно, какие-нибудь менее боеспособные подразделения. Однако они увеличивают свою боеспособность, и мы ожидаем, что ситуация будет усложняться», — добавил Дибров.