Более 20 вражеских атак отбили ВСУ в Харьковской области. Данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили более двадцати атак россиян вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
Под артиллерийским огнем врага находилось 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В Генштабе отметили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает количество минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: артиллерия, атаки, ВСУ, генштаб, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 07:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили более двадцати атак россиян вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".