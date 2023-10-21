Более 20 вражеских атак отбили ВСУ в Харьковской области. Данные Генштаба

На Харьковщине в течение суток украинские военные отбили более двадцати атак россиян вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

Под артиллерийским огнем врага находилось 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Генштабе отметили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает количество минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.