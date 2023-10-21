Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад двадцять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.
Під артилерійським вогнем ворога було 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У Генштабі зазначили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: артиллерия, атаки, генштаб, ЗСУ, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 07:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад двадцять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".