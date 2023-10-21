Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу

На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад двадцять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

Під артилерійським вогнем ворога було 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У Генштабі зазначили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.