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Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу

Суспільство 07:13   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Понад 20 ворожих атак відбили ЗСУ в Харківській області. Дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад двадцять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

Під артилерійським вогнем ворога було 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У Генштабі зазначили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує кількість мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 07:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині протягом доби українські військові відбили понад двадцять атак росіян поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.".