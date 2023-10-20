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Росіяни б’ють по Харкову “іскандерами” через брак С-300? – відповідь ХОВА

Події 19:07   20.10.2023
Оксана Горун
Росіяни б’ють по Харкову “іскандерами” через брак С-300? – відповідь ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 20 жовтня розповів про ситуацію на фронті та прокоментував зміни в ракетних ударах по Харкову.

Журналісти запитали Синєгубова про те, чи не пов’язане використання для ударів по Харкову ракет “Іскандер” зі зменшенням у ворога в Бєлгородській області кількості ЗРК “С-300”.

“Я би не пов’язував удари “Іскандерами” з С-300. С-300 так само в них є, на жаль. Тільки сьогодні вночі ми зафіксували два удари саме С-300 по Куп’янську-Вузловому, постраждала наша транспортна інфраструктура, абсолютно цивільні об’єкти, зараз там іде відновлення”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що ворог також продовжує обстрілювати Харківщину й з артилерії та інших типів озброєння. Зокрема, за останню добу під ударами було 15 населених пунктів регіону – переважно на північному сході, у Чугуївському та Харківському районах.

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“Звичайно, Куп’янський напрямок наразі дуже важкий. Там наші воїни за добу відбили 30 атак. Це атаки саме штурмові, тобто ворог, попри ті погодні умови, які ми маємо, які б не сприяли для проведення активних штурмових дій, усе одно на них іде. І ми чітко розуміємо його плани. Наші воїни на місцях стоять. Але ми не маємо забувати ціну цього стримання”, – наголосив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 19:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 20 жовтня розповів про ситуацію на фронті та прокоментував зміни в ракетних ударах по Харкову".