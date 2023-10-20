Росіяни б’ють по Харкову “іскандерами” через брак С-300? – відповідь ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 20 жовтня розповів про ситуацію на фронті та прокоментував зміни в ракетних ударах по Харкову.

Журналісти запитали Синєгубова про те, чи не пов’язане використання для ударів по Харкову ракет “Іскандер” зі зменшенням у ворога в Бєлгородській області кількості ЗРК “С-300”.

“Я би не пов’язував удари “Іскандерами” з С-300. С-300 так само в них є, на жаль. Тільки сьогодні вночі ми зафіксували два удари саме С-300 по Куп’янську-Вузловому, постраждала наша транспортна інфраструктура, абсолютно цивільні об’єкти, зараз там іде відновлення”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що ворог також продовжує обстрілювати Харківщину й з артилерії та інших типів озброєння. Зокрема, за останню добу під ударами було 15 населених пунктів регіону – переважно на північному сході, у Чугуївському та Харківському районах.

“Звичайно, Куп’янський напрямок наразі дуже важкий. Там наші воїни за добу відбили 30 атак. Це атаки саме штурмові, тобто ворог, попри ті погодні умови, які ми маємо, які б не сприяли для проведення активних штурмових дій, усе одно на них іде. І ми чітко розуміємо його плани. Наші воїни на місцях стоять. Але ми не маємо забувати ціну цього стримання”, – наголосив Синєгубов.