Синєгубов: Близько опівночі РФ завдала ракетного удару по Куп’янську-Вузловому
Близько опівночі 20 жовтня ворог завдав ракетного удару по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджені навколишні магазини, постраждалих немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби, за його даними, росіяни з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено дім дитячої та юнацької творчості та чотири житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.
У селі Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети по території приватного подвір’я. Пошкоджено сарай та дах будинку.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” села Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди.
У Харкові чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Ушпиталений в стані середньої тяжкості.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Купянск-Узловой, обстріли, ракетний удар, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі 20 жовтня ворог завдав ракетного удару по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджені навколишні магазини, постраждалих немає, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".