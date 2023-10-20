Около полуночи РФ нанесла ракетный удар по Купянску-Узловому — Синегубов

Около полуночи враг нанес ракетный удар по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки, по его данным, россияне из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливали населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены дом детского и юношеского творчества и четыре жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.

В селе Подлиман Изюмского района зафиксировано попадание вражеской ракеты по территории частного двора. Повреждены сарай и крыша дома.

В результате обстрела из РСЗО «Ураган» села Пески-Радьковские Изюмского района повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

В Харькове мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.