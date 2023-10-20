Около полуночи РФ нанесла ракетный удар по Купянску-Узловому — Синегубов
Около полуночи враг нанес ракетный удар по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За минувшие сутки, по его данным, россияне из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливали населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены дом детского и юношеского творчества и четыре жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.
В селе Подлиман Изюмского района зафиксировано попадание вражеской ракеты по территории частного двора. Повреждены сарай и крыша дома.
В результате обстрела из РСЗО «Ураган» села Пески-Радьковские Изюмского района повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
В Харькове мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Читайте также: 30 атак отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Купянск-Узловой, обстрелы, ракетний удар, синегубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Около полуночи РФ нанесла ракетный удар по Купянску-Узловому — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 08:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи враг нанес ракетный удар по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".