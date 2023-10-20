30 атак отбили ВСУ на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о российских штурмах на Харьковщине, а также — авиаударах и обстрелах.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области», — сообщили в ГШ.
Также враг за сутки нанес авиаудары по Петропавловке, Подолам и Песчаному на Харьковщине и продолжал артиллерийские обстрелы. Под ними оказались 150 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области.
В целом по Украине армия РФ нанесла 12 ракетных и 60 авиаударов и совершила 53 обстрела из РСЗО.
На фронте произошло 90 боевых столкновений.
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«За сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» и 13 артиллерийских средств противника», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки, война, ВСУ, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о российских штурмах на Харьковщине, а также — авиаударах и обстрелах".