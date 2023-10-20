30 атак відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про російські штурми на Харківщині, а також – авіаудари та обстріли.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля Надії Луганської області”, – повідомили в ГШ.
Також ворог за добу завдав авіаударів по Петропавлівці, Подолах та Піщаному на Харківщині та продовжував артилерійські обстріли. Під ними опинилися 150 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області.
Загалом по Україні армія РФ завдала 12 ракетних та 60 авіаударів і здійснила 53 обстріли з РСЗВ.
На фронті сталося 90 бойових зіткнень.
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“Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника“, – перерахували в ГШ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атаки, війна, генштаб, ЗСУ, купянское направление, наступ, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про російські штурми на Харківщині, а також – авіаудари та обстріли".