Залужний побував на Куп’янському напрямку, де провів нараду з Сирським (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів наради щодо ситуації на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Згідно з опублікованим у телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ відео, Залужний побував на зазначених напрямках. На Куп’янському – він провів нараду з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.

“Провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах”, – йдеться у публікації.

Відео: головнокомандувач ЗСУ

Окрім цього, повідомив Залужний, разом з командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

“На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника”, – повідомив Залужний.