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Останні два дні росіяни змінили тактику під Куп’янськом і Лиманом – Шевцов

Події 18:55   19.10.2023
Олена Нагорна
Останні два дні росіяни змінили тактику під Куп’янськом і Лиманом – Шевцов

Протягом останніх двох днів кількість ворожих штурмів на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася, і окупанти висуваються меншими групами. Водночас інтенсивність обстрілів позицій українських захисників залишається високою, розповів в етері телемарафону начальник пресслужби 15-го прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.

“Останні пару днів ми не спостерігаємо “м’ясних штурмів”. Ворог змінив тактику, і почав вести наступальні дії меншими групами: по 10-15 військовослужбовців і три-чотири одиниці техніки. Великих масованих штурмів вже немає. Якщо три-чотири дні тому було близько 40 штурмів на добу, то за минулу добу ми маємо лише 30”, — розповів Шевцов.

За його оцінкою, кількість ворожих штурмів знизилася приблизно на 10-20%.

“Адже за останній тиждень ми завдали дуже потужного удару ворогу, і ворог зазнав великих втрат”, – зазначив начальник пресслужби.

Росіяни минулої доби завдали понад 700 артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

“Це і ствольна артилерія. Понад 500 ударів лише тільки з мінометів. Місяць тому до 30-40 ударів зі ствольної артилерії та мінометів було. Тобто зараз інтенсивність залишається стабільною і високою”, – констатував Шевцов.

Він зазначив, що окупанти сподіваються захопити місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий, поки не розпочався сезон дощів.

“Дана ділянка дуже вигідна для нас як з географічного, так і з інженерного погляду. У нас було дуже багато часу на те, щоб створити мінно-вибухові загородження, окопатися, підготуватися. Тому у принципі, якщо ворог буде і надалі такими ж засобами та силами вести наступальні дії, то дану ділянку ми втримаємо. У нас є всі шанси на це”, – резюмував Шевцов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 18:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останніх двох днів кількість ворожих штурмів на Лимано-Куп’янському напрямку знизилася, і окупанти висуваються меншими групами. Водночас інтенсивність обстрілів позицій українських захисників залишається високою, розповів в етері телемарафону начальник пресслужби 15-го прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов.".