На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищили майже 200 окупантів та їхню техніку
Про ситуацію на фронті на Куп’янсько-Лиманському напрямку в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“Ділянка, яка залишається найскладнішою для ЗСУ, – це, звичайно, Лимано-Куп’янський напрямок. Противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили, зокрема за минулу добу відбулося 36 зіткнень із противником на цьому напрямку: 15 атак ворога було відбито поблизу Куп’янська, ще 10 – поблизу Надії Луганської області та п’ять – поблизу Макіївки, що на Лиманщині“, — повідомив Євлаш.
За його даними, ворог акцентує зусилля поблизу Синьківки, Іванівки, Кислівки на Харківщині, а також Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Атаки в районі Новоєгорівки армія РФ відновила після затяжної паузи. Також на фронті під Куп’янськом ворог не шкодує боєприпасів – за добу позиції ЗСУ обстріляли 708 разів.
Однак поки що штурми призводять окупантів не до здобутків, а до втрат.
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“У ході бойових дій було ліквідовано – знищено або важко поранено – 197 окупантів і нанесено ураження по 36 зразкам озброєння та бойової техніки, серед яких п’ять танків Т-72, 11 ББМ. Дуже урожайною видалася доба на БМП-2 – вісім машин нам удалося вразити, знищити або суттєво пошкодити. Одна БМП-3 була уражена, БТР-80 та ще один БРДМ. На Лиманщині – один “Піон”. Дві гармати – “Д-20” і “Д-30”. Виявляємо й протитанкові засоби різних типів – це МТ-12 “Рапіра” – 100 мм калібру та ПТРК “Фагот”. Дуже гарно відпрацювали наші хлопці з РЕБу та ПЗРК – сім безпілотних літальних апаратів було знищено на Лиманському напрямку: два FPV та п’ять “ланцетів”. Це дуже добре, оскільки “ланцети” – це дуже підступна зброя. Шість автівок, один паливозаправник і один склад із боєприпасами“, — перерахував речник Східного угруповання військ ЗСУ.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Куп’янсько-Лиманському напрямку в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш".