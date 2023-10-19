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На Купянско-Лиманском направлении уничтожили почти 200 оккупантов и их технику

Происшествия 10:15   19.10.2023
Оксана Горун
На Купянско-Лиманском направлении уничтожили почти 200 оккупантов и их технику Фото: скриншот

О ситуации на фронте на Купянско-Лиманском направлении в эфире нацмарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Участок, который остается самым сложным для ВСУ – это, конечно, Лимано-Купянское направление. Противник продолжает сосредоточивать там свои наступательные силы, в частности за минувшие сутки произошло 36 столкновений с противником на этом направлении: 15 атак врага были отбиты вблизи Купянска, еще 10 – вблизи Надежды Луганской области и пять – вблизи Макеевки на Лиманщине», — сообщил Евлаш.

По его данным, враг акцентирует усилия вблизи Синьковки, Ивановки, Кисловки на Харьковщине, а также Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении. Атаки в районе Новоегоровки армия РФ возобновила после затяжной паузы. Также на фронте под Купянском враг не жалеет боеприпасы – за сутки позиции ВСУ обстреляли 708 раз.

Однако пока что штурмы приводят оккупантов не к достижениям, а к потерям.

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«В ходе боевых действий было ликвидировано – уничтожено или тяжело ранено – 197 оккупантов и нанесено поражение по 36 образцам вооружения и боевой техники. Среди них пять танков Т-72, ​​11 ББМ. Очень «урожайным» оказались сутки на БМП-2 – восемь машин нам удалось поразить (уничтожить или существенно повредить). Одна БМП-3 была поражена, БТР-80 и еще одна БРДМ. На Лиманщине – один «Пион». Две пушки – «Д-20» и «Д-30». Выявляем и противотанковые средства разных типов – это МТ-12 «Рапира» – 100 мм калибр – и ПТРК «Фагот». Очень хорошо отработали наши ребята из РЭБа и ПЗРК – семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на Лиманском направлении: два FPV и пять «ланцетов». Это очень хорошо, поскольку «ланцеты» – это очень коварное оружие. Шесть автомобилей, один топливозаправщик и один склад с боеприпасами», — перечислил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Купянско-Лиманском направлении в эфире нацмарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".