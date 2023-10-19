Последние два дня россияне изменили тактику под Купянском и Лиманом — Шевцов
В течение последних двух дней количество вражеских штурмов на Лимано-Купянском направлении уменьшилось, и оккупанты выдвигаются меньшими группами. В то же время интенсивность обстрелов позиций украинских защитников остается высокой, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.
«Последние пару дней мы не наблюдаем «мясных штурмов». Враг изменил тактику, и начал вести наступательные действия меньшими группами: по 10-15 военнослужащих и три-четыре единицы техники. Больших массированных штурмов уже нет. Если три-четыре дня назад было около 40 штурмов в сутки, то за минувшие сутки мы имеем только 30″, — рассказал Шевцов.
По его оценке, количество вражеских штурмов снизилось примерно на 10-20%.
«Ведь за последнюю неделю мы нанесли очень мощный удар по врагу, и враг понес большие потери», — отметил начальник пресс-службы.
Россияне за минувшие сутки нанесли более 700 артиллерийских ударов по позициям украинских защитников.
«Это и ствольная артиллерия. Более 500 ударов только из минометов. Месяц назад до 30-40 ударов из ствольной артиллерии и минометов было. То есть сейчас интенсивность остается стабильной и высокой», — констатировал Шевцов.
Он отметил, что оккупанты надеются захватить город Купянск и поселок Купянск-Узловой, пока не начался сезон дождей.
«Данный участок очень выгоден для нас как с географической, так и с инженерной точки зрения. У нас было очень много времени на то, чтобы создать минно-взрывные заграждения, окопаться, подготовиться. Поэтому, в принципе, если враг будет и в дальнейшем такими же средствами и силами вести наступательные действия, то данный участок мы удержим. У нас есть все шансы на это», — резюмировал Шевцов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гпсу, купянск, купянское направление, Лиман, Харьков, шевцов;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух дней количество вражеских штурмов на Лимано-Купянском направлении уменьшилось, и оккупанты выдвигаются меньшими группами. В то же время интенсивность обстрелов позиций украинских защитников остается высокой, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы 15-го пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов.".