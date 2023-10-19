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Залужный побывал на Купянском направлении, где совещался с Сырским (видео)

Политика 21:05   19.10.2023
Елена Нагорная
Залужный побывал на Купянском направлении, где совещался с Сырским (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел совещания по ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях.

Согласно опубликованному в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ видео, Залужный побывал на указанных направлениях. По Купянскому — он совещался с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

«Провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях», — говорится в публикации.

Видео: главнокомандующий ВСУ

Кроме этого, сообщил Залужный, вместе с командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность действий с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.

«На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника», — сообщил Залужный.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел совещания по ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях.".