Залужный побывал на Купянском направлении, где совещался с Сырским (видео)
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел совещания по ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях.
Согласно опубликованному в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ видео, Залужный побывал на указанных направлениях. По Купянскому — он совещался с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.
«Провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях», — говорится в публикации.
Видео: главнокомандующий ВСУ
Кроме этого, сообщил Залужный, вместе с командующими и командирами бригад, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность действий с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений.
«На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника», — сообщил Залужный.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: авдеевка, ВСУ, Залужный, купянское направление, сырский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел совещания по ситуации на Купянском и Авдеевском направлениях.".