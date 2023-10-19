Двое мужчин ранены в Волчанске в результате обстрела города россиянами

Россияне нанесли удары по гражданскому населению Волчанска, двое мужчин получили минно-взрывные и осколочные травмы, сообщили в ХОВА.

«В результате вражеского обстрела Волчанска ранены 2 местных жителя – мужчины 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь», – рассказали в ХОВА.

Из-за обстрела начался большой пожар на частном дворе. В настоящее время спасатели уже потушили огонь.