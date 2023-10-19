Двое мужчин ранены в Волчанске в результате обстрела города россиянами
Россияне нанесли удары по гражданскому населению Волчанска, двое мужчин получили минно-взрывные и осколочные травмы, сообщили в ХОВА.
«В результате вражеского обстрела Волчанска ранены 2 местных жителя – мужчины 74 и 69 лет. Они получили минно-взрывные и осколочные травмы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь», – рассказали в ХОВА.
Из-за обстрела начался большой пожар на частном дворе. В настоящее время спасатели уже потушили огонь.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волчанск, мужчина, обстрел, ранен, ранение, россияне, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удары по гражданскому населению Волчанска, двое мужчин получили минно-взрывные и осколочные травмы, сообщили в ХОВА.".