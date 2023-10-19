РФ обстреляла Харьковщину из РСЗО «Смерч» и артиллерии – прокуратура (фото)

Армия РФ 19 октября обстреляла Волчанск, села Подлиман и Пески-Радьковские.

По Волчанску оккупанты ударили из артиллерии около 12:00, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В городе повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и авто.

Села Подлиман и Пески-Радьковские россияне обстреляли из РСЗО «Смерч». В результате удара повреждены частные дома.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).