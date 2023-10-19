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РФ обстреляла Харьковщину из РСЗО «Смерч» и артиллерии – прокуратура (фото)

Происшествия 15:23   19.10.2023
Виктория Яковенко
РФ обстреляла Харьковщину из РСЗО «Смерч» и артиллерии – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ 19 октября обстреляла Волчанск, села Подлиман и Пески-Радьковские.

По Волчанску оккупанты ударили из артиллерии около 12:00, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В городе повреждены ряд жилых домов, хозяйственные постройки и авто.

Села Подлиман и Пески-Радьковские россияне обстреляли из РСЗО «Смерч». В результате удара повреждены частные дома.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 19 октября обстреляла Волчанск, села Подлиман и Пески-Радьковские.".