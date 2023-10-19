На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов области.
По его данным, в течение суток армия РФ била по Харьковскому, Чугуевскому и Купянскому районам.
«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Из-за минометных обстрелов с. Одноробовка Богодуховского района поврежден 2-этажный многоквартирный дом и два частных дома. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.
По Липцам оккупанты били из РСЗО — повредили автомобиль.
Начальник ХОВА подтвердил информацию о том, что удар по Харькову 18 октября россияне нанесли ракетой «Искандер». Пострадавшую 67-летнюю женщину отправили в больницу в состоянии средней тяжести, уточнил Синегубов.
Читайте также: Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов области".