На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов области.

По его данным, в течение суток армия РФ била по Харьковскому, Чугуевскому и Купянскому районам.

«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Из-за минометных обстрелов с. Одноробовка Богодуховского района поврежден 2-этажный многоквартирный дом и два частных дома. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

По Липцам оккупанты били из РСЗО — повредили автомобиль.

Начальник ХОВА подтвердил информацию о том, что удар по Харькову 18 октября россияне нанесли ракетой «Искандер». Пострадавшую 67-летнюю женщину отправили в больницу в состоянии средней тяжести, уточнил Синегубов.