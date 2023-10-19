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На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов

Происшествия 08:45   19.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов области.

По его данным, в течение суток армия РФ била по Харьковскому, Чугуевскому и Купянскому районам.

«В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом. Обошлось без пострадавших. Из-за минометных обстрелов с. Одноробовка Богодуховского района поврежден 2-этажный многоквартирный дом и два частных дома. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

По Липцам оккупанты били из РСЗО — повредили автомобиль.

Начальник ХОВА подтвердил информацию о том, что удар по Харькову 18 октября россияне нанесли ракетой «Искандер». Пострадавшую 67-летнюю женщину отправили в больницу в состоянии средней тяжести, уточнил Синегубов.

Читайте также: Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов области".