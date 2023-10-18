Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)
Патрульная полиция Харьковской области опубликовала видео работы своих сотрудников на месте утреннего «прилета». Патрульные оказались там первыми и оказали домедицинскую помощь женщине, получившей осколочное ранение.
«Патрульные Дмитрий Кулаков и Андрей Козуб немедленно отправились на место обстрела. Недалеко от места попадания полицейские увидели лежавшую на земле женщину», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
Патрульные наложили турникет и остановили кровотечение, которое оценили как критическое. Затем на место прибыли медики, которые и забрали раненую в больницу.
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Напомним, ракетный удар армия РФ нанесла по Харькову около 10:47 утра. Он пришелся по Индустриальному району. Пострадала 67-летняя женщина. Позже следователи сообщили, что враг бил по городу ракетой «Искандер».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, помощь, ракетний удар, раненая;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 22:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области опубликовала видео работы своих сотрудников на месте утреннего «прилета». Патрульные оказались там первыми и оказали домедицинскую помощь женщине, получившей осколочное ранение".