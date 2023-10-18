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Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)

Происшествия 22:20   18.10.2023
Оксана Горун
Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)

Патрульная полиция Харьковской области опубликовала видео работы своих сотрудников на месте утреннего «прилета». Патрульные оказались там первыми и оказали домедицинскую помощь женщине, получившей осколочное ранение. 

«Патрульные Дмитрий Кулаков и Андрей Козуб немедленно отправились на место обстрела. Недалеко от места попадания полицейские увидели лежавшую на земле женщину», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Патрульные наложили турникет и остановили кровотечение, которое оценили как критическое. Затем на место прибыли медики, которые и забрали раненую в больницу.

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Напомним, ракетный удар армия РФ нанесла по Харькову около 10:47 утра. Он пришелся по Индустриальному району. Пострадала 67-летняя женщина. Позже следователи сообщили, что враг бил по городу ракетой «Искандер».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 22:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области опубликовала видео работы своих сотрудников на месте утреннего «прилета». Патрульные оказались там первыми и оказали домедицинскую помощь женщине, получившей осколочное ранение".