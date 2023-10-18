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По Харькову утром ударили не С-300: информация следователей

Происшествия 17:54   18.10.2023
Оксана Горун
По Харькову утром ударили не С-300: информация следователей Фото: facebook Сергея Болвинова

Россияне в последнее время стали активно применять для ударов по Харькову ракеты «Искандер». Очередной прилетел 18 октября по Индустриальному району.

«По городу снова использовали «Искандер», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его сведениям, на месте «прилета» образовалась полутораметровая воронка.

«Следователи, криминалисты и взрывотехники уже работают на месте, изъяли обломки ракеты комплекса 9М723», — отметил Болвинов.

Напомним, взрыв в Харькове прозвучал в 11:47. Как это часто бывает, воздушную тревогу объявили уже после взрыва. А командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе применения баллистического вооружения. Авторы местных мониторинговых каналов, которые часто раньше тревоги успевают проинформировать горожан о «вылетах» из Белгородской области, на сей раз ракету также не видели.

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Позже в ХОВА сообщили, что из-за удара ракеты ранения получила 67-летняя женщина. Также повреждены электросети.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 17:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне в последнее время стали активно применять для ударов по Харькову ракеты «Искандер». Очередной прилетел 18 октября по Индустриальному району".