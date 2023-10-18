Журналисты собрали доказательства, что по больнице в Газе ударили бойцы ХАМАС

Журналисты BILD Юлиан Рёпке и Филипп Пятов собрали все имеющиеся на данный момент доказательства того, что по больнице Аль-Ахли в городе Газа ударили террористы, а не армия Израиля.

Это заявление могло изменить ход войны: министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, сообщило во вторник вечером, что в результате авиаудара Израиля по больнице в городе Газа погибло 500 человек.

Сообщение молниеносно распространилось по всему арабскому миру, а также во многих западных СМИ. Серьезные беспорядки произошли в столицах нескольких арабских стран, а также в Берлине. Ненавистники Израиля вышли на улицы и начали бунтовать. Главы арабских государств осудили еврейское государство в самых резких выражениях.

Однако то, что было представлено как «худшая резня, совершенная израильской армией», в течение ночи оказалось палестинским террором против палестинского гражданского населения. Нет никаких доказательств предполагаемых 500 смертей. Вопреки заявлениям ХАМАСа сама больница не пострадала. Президент США Джо Байден по прибытии в Израиль заявил, что ответственность за взрыв больницы несет «другая сторона», то есть палестинцы.

Об этом свидетельствуют многочисленные видеозаписи взрыва в больнице, а также записи места удара, сделанные утром в среду.

▶︎ Арабский новостной канал «Аль-Джазира» случайно заснял несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в 18:59 по местному времени и движущихся на север, то есть на Израиль. Но что-то было не так с одной из выпущенных ракет. Вскоре после взлета траектория его полета изменилась, а вскоре после этого в небе раздался первый небольшой взрыв.

▶︎ Через несколько секунд на земле раздался мощный взрыв. Сообщается, что пострадала больница Аль-Ахли в городе Газа. На кадрах удара в больнице, скорее всего, виден тот же взрыв, который арабский телеканал запечатлел в своей прямой трансляции.

На следующее утро становится очевиден полный масштаб разрушений. И стало ясно: ущерб больнице, скорее всего, был нанесен НЕ израильской ракетой, а соответствовал террористическим ракетам ХАМАСа и Палестинского исламского джихада, двух основных террористических группировок в секторе Газа.

На спутниковых снимках видно: конструкция здания практически не повреждена, только парковка у больницы. Несколько автомобилей сгорело, а тротуар на парковке почернел от сажи и мусора. Очень похожий ущерб произошел 7 октября, в частности, в Ашкелоне, когда ракеты ХАМАСа попали на автостоянку в израильском городе.

▶︎ Все данные свидетельствуют о том, что взрыв в больнице в секторе Газа устроил не Израиль, а исламистская террористическая организация. Число погибших, о котором сразу же сообщил ХАМАС, — предположительно 500 жертв — не может быть подтверждено из-за повреждений на стоянке больницы.

И вишенка на торте — телефонный разговор боевиков, перехваченный армией Израиля. Один из террористов признаёт, что это их ракеты, «выпущенные с кладбища за больницей».

«Ложь ХАМАС о больнице разоблачена. На это указывают все доказательства», — пишут журналисты BILD. Они подчеркивают, что нет никаких подтверждений и 500 жертв этого удара, о чём заявило контролируемое ХАМАС «министерство здравоохранения Палестины».