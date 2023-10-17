Израильский ЦАХАЛ медлит с наступлением в Газе из-за давления США
Сухопутное наступление ЦАХАЛ в Газе должно было начаться в ночь на воскресенье, но его перенесли.
Такого мнения придерживается замглавного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, который уже неделю он находится на юге Израиля и освещает преступления боевиков и операцию «Железные мечи» израильской армии. Одной из официальных причин отсрочки операции стала плохая погода в регионе. Но главным объяснением журналист называет позицию США.
«Я думаю, это связано с международным давлением, в первую очередь США. Это было ясно видно по некоторым решениям. Американцы играют для израильтян очень важную роль, особенно в военном плане как защищающая их держава. Я думаю, оттуда были сигналы подождать, что станет с заложниками. Среди них много граждан США», — сказал Ронцхаймер.
В качестве примера он привёл внезапное возобновление поставок воды и электричества на юг сектора Газа, которые Израиль восстановил после заявления госсекретаря Энтони Блинкена. США не хотят допустить, чтобы при начале наступления боевики стали выкладывать видео с казнями американцев, считает Ронцхаймер.
Вашингтон также обеспокоен судьбой мирных жителей Газы и возможной реакцией на операцию в Европе и арабских странах.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: заложники, Израиль, Сектор Газы, сша, ЦАХАЛ;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 14:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сухопутное наступление ЦАХАЛ в Газе должно было начаться в ночь на воскресенье, но его перенесли.".