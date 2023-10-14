Война в Израиле. Почему ось зла – ХАМАС, Иран, Китай, РФ – выиграла этот раунд

Целью теракта в Израиле был не сам теракт, а мощная силовая реакция на него. Поэтому ХАМАС достиг цели, разрушив возможную конфигурацию Индия-Ближний Восток – Европа, которая могла нанести удар по позициям Китая, считает украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса.

«Хамас не лжет. Они достигли своих целей. Они выиграли этот раунд. И с каждым ударом Израиля они выигрывают еще больше. Израиль попал в ловушку. Израиль проиграл этот раунд. Проиграли ЕС. Проиграли США. Выиграли в ХАМАСе, Тегеране, Пекине и Москве. Какова цель теракта? Не сам теракт, а реакция на него. Целью Хамасу было вызвать такую эмоциональную реакцию Израиля, чтобы у него не осталось другого выхода, кроме ответных радикальных действий. Жестокость здесь не только черта террористов, она и инструмент. И Израиль делает то, что хотел увидеть Хамас. Израиль мстит. Израиль реагирует эмоционально. И Хамас радуется. И радуются его спонсоры», — объясняет стратегию террористов Фурса.

«Какова цель атаки Хамаса? Хамас хотел добиться крови в секторе Газа. И кровь израильтян была лишь способом достижения цели. Они хотели крови жителей Сектора Газа. Потому что эта кровь делает невозможным соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое должно было стать прорывом в деле мира на Ближнем Похожие. Которая могла бы обеспечить реализацию пути Индия-Ближний Восток-Европа, нанеся удар по позициям Китая.

Соглашение точно уже сорвано. И в ближайшие годы к ней невозможно будет вернуться. Парадокс в том, что все понимают. Саудовская Аравия понимает, что Хамас хотел крови в Секторе Газа, чтобы сорвать сделку. Понимает, что этот удар по ним наносит Иран руками своих муртадов. Понимает, но не может поступать иначе. Израиль понимает. Понимает США. Все все понимают. Но поправить уже ничего не могут», — признает Сергей Фурса.

Патовость ситуации в том, что Израиль не может остановиться. Потому граждане Израиля хотят крови и мести. А исламская держава Саудовская Аравия не может не реагировать на действия Израиля, потому что подданные не поймут своего принца. Население СА — заложники ненависти, которую десятилетиями взращивали против евреев, равно как Израиль является заложником своего желания мести.

«И США уже ничего не может поделать. Все понимают и могут только пытаться минимизировать ущерб.

Радуется Китай. Радуется Иран. Радуется Путин. Все они возлагают ответственность на Израиль, занимая одинаковую позицию и заигрывая с левыми на Западе, также привыкшими повторять методики еще времен Коминтерна (ничего нового, это все было уже много раз) об израильской военщине и страдающих детях палестинцев. Хотя именно они больше всех радуются прольющейся крови в Секторе Газа. Радуется и Эрдоган. Ибо путь из Индии должен был обойти Турцию. И так же повторяет нарративы о вине Израиля в эскалации. Молчит Индия. Потому что ничего не может сделать. Потому что все разыграли без них. И разве что больше российских нефтедолларов теперь застрянет в рупиях», — объясняет Фурса.

«Главное в теракте не сам теракт, а ответ на него. Атаки 11 сентября в США долгосрочно ослабили Америку именно потому, что Вашингтон увязался в две войны, Афганистан и Ирак. Позволив себя спровоцировать.

Израиль долго ослабляет себя даже уничтожая инфраструктуру Хамаса в Секторе Газа. Ибо здесь вопрос только времени, которое понадобится, чтобы снова вырыть эти тонели. Желающих встать под флаг Хамаса будет больше. Ибо тоже месть. Месть за кровь, которую спровоцировал сам Хамас. А проводники Хамаса сидят пока в безопасности, провоцируя кровь оттуда, где их не может пролиться. Вот так работает бизнес в крови», — рисует сумрачные перспективы финансовый эксперт.

«Какая мораль? А никакой. Только факты. Западная цивилизация проиграла этот раунд. Ось Зла празднует. И мы можем только надеяться, что это поражение, не в финальном сражении, а в промежуточном, заставит кого-то в Вашингтоне отрезвить и вспомнить, что история не кончилась и финальную точку могут поставить не они. И война России против Украины является частью этого сражения и нужно наказать ось зла. Ось зла, которая сегодня празднует…» — говорит Фурса.