Ізраїльський ЦАХАЛ зволікає з наступом у Газі через тиск США
Сухопутний наступ ЦАХАЛ у Газі мав розпочатися в ніч на неділю, але його перенесли.
Такої думки дотримується заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, який уже тиждень перебуває на півдні Ізраїлю та висвітлює злочини бойовиків та операцію «Залізні мечі» армії ЦАХАЛ. Однією з офіційних причин відстрочення операції стала погана погода у регіоні. Але головною причиною журналіст називає позицію США.
«Я думаю, це пов’язано з міжнародним тиском, насамперед США. Це було зрозуміло з деяких рішень. Американці грають для ізраїльтян дуже важливу роль, особливо у військовому плані як держава, яка їх захищає. Я думаю, звідти були сигнали почекати, що станеться із заручниками. Серед них багато громадян США», – сказав Ронцхаймер.
Як приклад він навів раптове відновлення постачання води та електрики на південь сектора Газа, які Ізраїль відновив після заяви держсекретаря Ентоні Блінкена. США не хочуть допустити, щоб на початку наступу бойовики почали викладати відео з стратами американців, вважає Ронцхаймер.
Вашингтон також стурбований долею мирних жителів Гази та можливою реакцією на операцію в Європі та арабських країнах.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: заложники, Израиль, Сектор Газы, сша, ЦАХАЛ;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 14:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сухопутний наступ ЦАХАЛ у Газі мав розпочатися в ніч на неділю, але його перенесли.".