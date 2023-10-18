Журналісти зібрали докази, що по лікарні в Газі вдарили бійці ХАМАС

Журналісти BILD Юліан Репке і Філіп П’ятов зібрали всі докази того, що по лікарні Аль-Ахлі в місті Газа вдарили терористи, а не армія Ізраїлю.

Ця заява могла змінити хід війни: міністерство охорони здоров’я Гази, яке контролює ХАМАС, повідомило у вівторок увечері, що внаслідок авіаудару Ізраїлю по лікарні в місті Газа загинуло 500 людей.

Повідомлення блискавично поширилося усім арабським світом, а також у багатьох західних ЗМІ. Серйозні заворушення сталися у столицях кількох арабських країн, а також у Берліні. Ненависники Ізраїлю вийшли на вулиці та почали бунтувати. Глави арабських держав засудили єврейську державу у найрізкіших виразах.

Однак те, що було представлено як «найгірша різанина, здійснена ізраїльською армією», протягом ночі виявилося палестинським терором проти палестинського цивільного населення. Немає жодних доказів оголошених 500 смертей. Попри заяви ХАМАСу сама лікарня не постраждала. Президент США Джо Байден після прибуття до Ізраїлю заявив, що відповідальність за вибух лікарні несе “інша сторона”, тобто палестинці.

Про це свідчать численні відеозаписи вибуху у лікарні, а також записи місця удару, зроблені вранці у середу.

▶︎ Арабський канал новин «Аль-Джазіра» випадково зняв кілька ракет, випущених із сектора Газа о 18:59 за місцевим часом і що рухаються на північ, тобто на Ізраїль. Але щось було не так із однією з випущених ракет. Незабаром після зльоту траєкторія його польоту змінилася, а невдовзі після цього в небі пролунав перший невеликий вибух.

▶︎ За кілька секунд на землі пролунав потужний вибух. Повідомляється, що постраждала лікарня Аль-Ахлі у місті Газа. На кадрах удару в лікарні, швидше за все, видно той самий вибух, який арабський телеканал зафіксував у своїй прямій трансляції.

Наступного ранку стає очевидним повний масштаб руйнувань. І стало ясно: збитки лікарні, швидше за все, були завдані НЕ ізраїльською ракетою, а відповідали терористичним ракетам ХАМАСу та Палестинського ісламського джихаду, двох основних терористичних угруповань у секторі Газа.

На супутникових знімках видно: конструкцію будівлі практично не пошкоджено, лише паркування біля лікарні. Декілька автомобілів згоріло, а тротуар на парковці почорнів від сажі та сміття. Дуже схожі збитки відбулися 7 жовтня, зокрема, в Ашкелоні, коли ракети ХАМАС потрапили на автостоянку в ізраїльському місті.

▶︎ Усі дані свідчать про те, що вибух у лікарні в секторі Газа влаштував не Ізраїль, а ісламістська терористична організація. Число загиблих, про яке відразу ж повідомив ХАМАС, – приблизно 500 жертв – не може бути підтверджено через пошкодження на стоянці лікарні.

І вишенька на торті – телефонна розмова бойовиків, перехоплена армією Ізраїлю. Один із терористів визнає, що це їхні ракети, «випущені з цвинтаря за лікарнею».

«Брехню ХАМАС про лікарню викрито. На це вказують усі докази», – пишуть журналісти BILD. Вони наголошують, що немає жодних підтверджень та 500 жертв цього удару, про що заявило контрольоване ХАМАС «міністерство охорони здоров’я Палестини».