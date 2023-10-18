По Харкову вранці вдарили не С-300: інформація слідчих

Росіяни останнім часом почали активно застосовувати для ударів по Харкову ракети “Іскандер”. Черговий прилетів 18 жовтня по Індустріальному району.

“По місту знову використали “Іскандер”, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, на місці “прильоту” утворилася півтораметрова вирва.

“Слідчі, криміналісти та вибухотехніки вже працюють на місці, вилучили уламки ракети комплексу 9М723”, – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав об 11:47. Як це часто буває, повітряну тривогу оголосили вже після вибуху. А командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу застосування балістичного озброєння. Автори місцевих моніторингових каналів, які часто раніше тривоги встигають поінформувати городян про “вильоти” з Бєлгородської області, цього разу ракети також не бачили.

Пізніше у ХОВА повідомили, що через удар ракети поранення отримала 67-річна жінка. Також пошкоджено електромережі.